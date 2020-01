Leger ved et sykehus i Wuhan i Kina studerer en CT-scan av en pasient smittet av det nye coronaviruset. Foto: AP / NTB scanpix.

Epidemi-forsker: Wuhan-viruset trolig mindre farlig enn influensa

Årlig dør rundt 900 personer av influensa i Norge. – Jeg tviler på at Wuhan-viruset blir like farlig, sier forsker og epidemiekspert Svenn-Erik Mamelund.

NTB-Marius Helge Larsen

Nå nettopp

– Folk som ikke pleier å være engstelige for influensa, trenger nok ikke være så bekymret for Wuhan-viruset heller, sier Mamelund til NTB.

Han er forsker ved Oslo Met og har gjennom 25 år studert epidemiske sykdommers demografi.

Torsdag valgte Verdens helseorganisasjon (WHO) å erklære internasjonal helsekrise som følge av det nye coronaviruset, som hittil har tatt 213 liv i Kina.

Mamelund er likevel tydelig på at det ikke er grunn til panikk.

– Under svineinfluensa-pandemien i 2009 var det 35 personer som døde i Norge. Med mindre Wuhan-viruset endrer karakter og blir mer alvorlig, ser jeg ikke engang for meg at vi skal ende opp med så høye tall i her i Norge, sier han.

Rammer eldre hardest

Forskeren understreker at det fortsatt er vanskelig å spå nøyaktig hvordan det nye viruset, som først dukket opp i Wuhan i Kina, vil utvikle seg.

Rapportene går ut på at viruset kan arte seg som en mild forkjølelse, gi vanlige influensasymptomer eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang.

– De som har dødd, har stort sett vært de eldste, som ofte har bakenforliggende sykdommer. Det er nesten ikke alvorlige tilfeller blant barn under 15 år. Det er i all hovedsak få tilfeller blant de yngste, sier Mamelund.

Mangler vaksine

Han påpeker at vanlig influensa i snitt krever 900 menneskeliv og fører til 2.500 sykehusinnleggelser i Norge årlig.

TAR TEMPEN: En politimann tar temperaturen på en bilfører på et sjekkpunkt i utkanten av Wuhan. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

– Dette «aksepterer» vi jo hvert eneste år. Det er i hovedsak eldre og veldig syke mennesker som dør av influensa. Selv om det finnes vaksiner mot influensa, er de aldri helt perfekte, og fungerer ikke så godt på de eldste, sier forskeren.

– Hvorfor er man da så spesielt opptatt av dette viruset da?

– Det er et godt spørsmål. Litt av forskjellen er at vanlig influensa kommer hvert år. Det har vi noenlunde koll på og en vaksine klar. I tillegg rammer influensa vanligvis den sørlige halvkule et halvår før oss, så vi er mye tryggere på hva som kommer. Wuhan-viruset er et helt nytt virus som det ikke finnes noen vaksine mot. Det er heller ingen som har noen immunitet på forhånd, sier forskeren.

Nervøse og engstelige

Arbeidet med å lage en vaksine mot det nye viruset er i gang, men det kan drøye helt til sommeren før den er klar.

– Mangelen på en vaksine kan gjøre at flere blir nervøse og engstelige. Men det er god grunn til å ikke være redd. Norge har et av verdens beste helsevesen og bra beredskap.

Det er heller ikke sikkert at viruset kommer til å nå Norge i særlig stor skala.

– Under sars-utbruddet i 2002–2003 var det stort sett bare Kina som ble rammet, og de klarte å holde det relativt isolert. Smittetilfellene i de 35 andre landene hvor viruset ble oppdaget, handlet stort sett om folk som hadde vært i Kina.

Flere smittede enn sars

15 minutter ansikt til ansikt med en annen person kan være nok til å spre det nye coronaviruset, ifølge australske myndigheter.

Helsemyndighetene i den australske delstaten New South Wales har opprettet en egen side hvor de gir råd og opplysninger om smittefare etter at ni personer i Australia har fått viruset påvist.

Samtidig undersøkes flere titalls personer som har vist symptomer som kan knyttes til Wuhan-viruset.

– Smitte kan skje ved å være ansikt til ansikt med en person i minst 15 minutter, eller om man i over to timer befinner seg i samme lukkede rom som en person som er smittet, skriver helsemyndighetene i NSW.

– Om din kontakt med personen var kortere tid enn dette, er det mye mindre risiko for at du har blitt smittet, opplyser de.

NSW ber mennesker som har vært i kontakt med mulige smittede personer om å isolere seg selv i 14 dager. Samtidig oppfordrer de til hygiene, blant annet å dekke munnen om man hoster eller nyser, og å vaske hendene med desinfiserende middel.

Publisert: 31.01.20 kl. 07:27

