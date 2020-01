Skei Grande og Raja tok til tårene

Det ble en følelsesladd seanse da Abid Raja (V) tok over nøklene til Kulturdepartementet fra Trine Skei Grande fredag ettermiddag.

Både Skei Grande og Raja tok til tårene under overrekkelsen, og spesielt Raja sparte ikke på lovordene til partikollegaen som nå trer inn som kunnskaps- og integreringsminister.

– Jeg er dypt takknemlig for at jeg har blitt gitt dette privilegiet, at jeg er god nok for Norge. Du er kulturlivets Wirkola, å hoppe etter deg er ikke en gang mulig, sa Raja til Skei Grande foran det oppmøtte pressekorpset.

Norges nye kulturminister henviste til den mye omtalte og offentlige konflikten mellom de to Venstre-profilene, men men sier at det gode forholdet dem imellom kan gjenreises.

– Det har vært turbulent mellom oss, og det kommer disse sikkert til å spørre mye om, sa Raja med henvisning til pressen.

– Men det folk glemmer, er at før det var turbulent, var det veldig, veldig godt. Et godt vennskap kan gjenoppbygges, sa Raja til Skei Grande.

På spørsmål om Raja nå er i posisjon for å ta over ledervervet i Venstre, svarer han at Trine Skei Grande har hans fulle støtte.

– Jeg vet det vil være spekulasjoner, og mange har skrevet at Abid er solospiller. Jeg er det, jeg har spilt mye squash, men også mye basket. Det er dette lagspillet jeg skal trekke på nå, sier Raja.

– Jeg har stilt meg til disposjon for valgkomiteen i partiet. På spørsmålet sier jeg at Trine er leder, også min leder, og jeg gir henne full støtte.

Trine Skei Grande ga Abid Raja et regnbueflagg før hun overlot Kulturdepartementet til ham.

– Kultur er en så viktig del av politikken fordi det er med på å forme menneskers frihet, som du og jeg er opptatt av, og det derfor jeg har med dette regnbueflagget, sa Grande.

VISTE FØLELSER: Ny kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (VG) overleverte nøkkelen til Kulturdepartementet til Abid Raja (V) fredag. Foto: TORE KRISTIANSEN

