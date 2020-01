TIL SAK: Norsk Redaktørforening ved generalsekretær Arne Jensen (til venstre), Verdens Gang ved ansvarlig redaktør Gard Steiro og Norsk Journalistlag ved advokat Ina Lindahl Nyrud stevner Riksadvokaten for Oslo tingrett med krav om at de omstridte dokumentene frigis til VG. Foto: Line Møller

Saksøker Riksadvokaten for å få innsyn i våpen-sak

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og VG går til søksmål mot Riksadvokaten etter at mediehuset er nektet innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.

VG har i en rekke artikler i fjor høst satt søkelys på Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen.

VG har omtalt at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten.

Riksadvokaten mener etterforskningen av Welhaven ikke reiser nok prinsipielle spørsmål og ikke er i kjerneområdet for pressens kontrollfunksjon, og har derfor avslått å gi innsyn i straffesaksdokumentene. Kun påtalevedtaket ble offentliggjort.

Burde være uproblematisk

VGs klage førte ikke frem, og presseorganisasjonene og VG går nå til søksmål.

Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, mener dette er en sak hvor pressen er helt avhengig av å få innsyn for å få vite hva som har skjedd.

– Når politiet etterforsker politiet og saken blir henlagt, så mener jeg det er en type sak hvor det er mer viktig enn noen gang at det er mest mulig åpenhet for at vi skal bevare tilliten til politiet, sier han til VG.

Han mener at det ikke er noe i denne saken som handler om noe privat eller sensitivt.

– Det er kun omgang med våpen, og det bør være uproblematisk etter mitt syn, avslutter Jensen.

RIKSADVOKAT: I november overtok Jørn Sigurd Maurud embetet for den høyeste påtalemyndighet i Norge. Foto: Tore Kristiansen

– Ikke dagligdags

Advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag sier et søksmål er eneste løsning for å forfølge saken.

– Riksadvokatens avslag på innsyn kan ikke påklages så den eneste muligheten å forfølge saken videre, er å bringe den inn for domstolen, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag til VG.

– Det er ikke dagligdags å bringe landets øverste påtalemyndighet inn for domstolen – det har mediebransjen aldri tidligere gjort, legger hun til.

Nyrud mener det er naturlig at organisasjonen engasjerer seg med tanke på hvordan Riksadvokaten har begrunnet sitt avslag.

– Riksadvokaten hevder at det ikke ligger innenfor pressens kontrollfunksjon å be om innsyn i en sak som Spesialenheten har henlagt mot en tidligere ansatt i Spesialenheten. Det er noe vi mener ikke kan stå uimotsagt.

Nyrud mener også Riksadvokaten tar for lett på prinsippene i Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10 om ytringsfrihet, og at politiet har en plikt til å utlevere opplysningene til VG.

– Journalister må kunne drive kritisk og undersøkende journalistikk, også på Spesialenheten for politisaker, oppsummer Nyrud.

Mener begrunnelsen er dårlig

Sjefredaktør Gard Steiro synes det er prisverdig at Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening står bak søksmålet mot Riksadvokaten da han mener saken handler om mer enn en innsynsbegjæring, men nettopp journalisters muligheter til å granske politiet.

– Vi vet ikke hva som ligger i disse dokumentene. For å avgjøre om det er noe av interesse der, må vi ha tilgang til dem. Det er derfor vi har bedt om innsyn, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG.

– Hvorfor tror du Riksadvokaten sa nei?

– Det vet jeg ikke. Jeg har lest begrunnelsen deres, og den reagerte jeg på. Den mener jeg er veldig dårlig. De sier dokumentene ligger utenfor kjerneooppdraget til pressen og det er vi helt, helt uenige i. En av pressens viktigste oppgaver er å granske maktinstitusjonene i dette landet, og særlig politiet.

Riksadvokatembetet ønsker ikke å kommentere saken.

