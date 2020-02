FERSK: Geir Inge Sivertsen (H) ble utnevnt til fiskeriminister da Frp gikk ut av Solberg-regjeringen i januar. Nå fremmer SV mistillit på grunn av etterlønns-sakene. Foto: Terje Pedersen

SV vil fjerne fiskeriministeren - fremmer mistillit

Presset øker mot den ferske fiskeriministeren Geir Inge Sivertsen (H). Fredag ettermiddag varsler SV at de ikke har tillit til fiskeriminister fordi han ikke ryddet opp i sin egen etterlønn-sak fra tiden som ordfører i Lenvik.

Mistillitsforslaget kan bli behandlet i Stortinget allerede kommende onsdag.

SV-leder Audun Lysbakken mener at statsminister Erna Solberg (H) hadde muligheten til å ta grep og utnevne en ny fiskeriminister i Statsråd på slottet fredag.

«Når hun ikke tok grep i Statsråd i dag er det tydelig at bare Stortinget kan sørge for en reaksjon mot fiskeriministeren. Dessverre har det under Solberg utviklet seg en kultur for at statsråder ikke må ta ansvar for feil», skriver Lysbakken i en epost til VG.

«Denne saken er alvorlig, og for oss handler den først og fremst om at de på toppen skal behandles likt som alle andre» legger han til.

Frp kritisk til dømmekraften

Også Frp henger seg nå på kritikken mot Sivertsen og mener at Solberg må vurdere hans stilling:

– Etter alt det som er avdekket om fiskeriminister Geir Inge Sivertsen, er det grunn for statsministeren til å vurdere om han har den vurderingsevne og dømmekraft som kreves av en statsråd, sier Hans Andreas Limi, som er andre nestleder i Frps stortingsgruppe, til Aftenposten fredag.

Sammenligner med NAV

SV begrunner sitt mistillitsforslag slik:

«Sivertsen søkte om, fikk innvilget og mottok etterlønn på i overkant av 120.000 kroner. Forholdet ble ikke tatt tak i før det ble kjent for offentligheten. I saken om etterlønn var rådmannens saksfremlegg tydelig på kommunelovens krav om å avkorte krone for krone. Sivertsen sørget likevel ikke for at dette skjedde, skriver SV-lederen i forslaget.

«For enhver borger ville det å urettmessig tilegne seg penger slik Sivertsen har gjort ført til en svært alvorlig reaksjon. For beløp over 100 000 kroner kan en som har fått penger urettmessig fra Nav regne med fengselsstraff», heter det videre.

Publisert: 28.02.20 kl. 12:07

