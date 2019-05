PRIS: VGs Nilas Johnsen bodde og jobbet i Tyrkia i tre år. Nå får han Anette Thommessens Hederspris for arbeidet med sin journalistiske dekning av flyktninger. Foto: Ingeborg Huse Amundsen / VG

Hederspris til VG-journalist

VG-journalist Nilas Johnsen er tildelt Anette Thommessens Hederspris 2019. «Gir navn og stemme til mennesker på flukt og bringer fram viktig informasjon om situasjonen for enkeltmennesker under flukt», heter det i begrunnelsen.

Johnsen får tildelt prisen sammen med journalistene Maren Sæbø og Anders Sømme Hammer.

– Styret har valgt tre journalister, som alle gjør en svært viktig jobb for å opplyse og informere den norske offentlighet om forhold som bidrar til flukt, situasjonen for mennesker på flukt og om konsekvenser av norsk og europeisk politikk overfor mennesker på flukt, skriver juryen i begrunnelsen.

Formålet med Anette Thommessens minnefond er å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for deres situasjon i Norge. Prisen deles ut av Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

De tre journalistene mottar prisen i Oslo tirsdag kveld.

Johnsen bodde og jobbet i Tyrkia i tre år, og har skrevet boken «Erdogan - Tyrkias nye sultan» om president Recep Tayyip Erdogan.

– I mine 19 år som journalist har asyl-, innvandring- og flyktningpolitikk vært et fast element blant temaene jeg har hatt ansvar for. Det har gjort inntrykk, særlig under flyktningkrisen grunnet krigen i Syria, som jeg dekket både her i Norge og i Midtøsten. De verste flyktningleirene var på de greske øyene, og der sitter tusenvis fortsatt. Flyktningkrisen er ikke over, selv om færre når frem til Norge i dag, sier Johnsen.

– At NOAS deler ut en slik pris er for å rette oppmerksomhet mot temaet vil jeg tro, selv om prisen vanligvis går til dem som gjør frivillig arbeid, ikke til oss som skriver om ulike sider ved temaet som journalister, kommenterer han.

– Stadig viktigere

Juryen skriver i begrunnelsen at kompetente og engasjerte frilansere, stringere og reportasjeprosjekter blir stadig viktigere i en tid da store redaksjoner trapper ned antallet korrespondenter og internasjonal dekning:

«Stengte grenser og EU-Tyrkia-samarbeidserklæringen bidrar til at langt færre asylsøkere kommer til Europa og videre til Norge. Asylmottak legges ned og en tøff retorikk om hvilke utfordringer asylsøkere og flyktninger påfører Norge, påvirker lokal og nasjonal debatt om flyktningers situasjon og rettigheter».

«I denne situasjonen gir disse tre journalistene navn og stemme til mennesker på flukt og bringer fram viktig informasjon om konsekvenser av norsk innstrammingspolitikk, situasjonen for enkeltmennesker under flukt, i konfliktenes «nærområder» og på bakken i områder hvor få norske politikere, myndighetsrepresentanter og journalister oppsøker og som enda færre har gode kunnskaper om».

