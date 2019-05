To innsatte rømte fra Sem fengsel

To menn rømte fra høysikkerhetsfengselet Sem i Tønsberg fredag morgen. En time senere har politiet kontroll på begge.

To menn, en i 20-årene og en i 30-årene, rømte fra Sem fengsel i Tønsberg fredag morgen. Politiet fikk melding om rømlingene 9.25.

Like etter bekrefter politiet i Sør-øst at mannen i 30-årene er funnet.

– Han ble tatt bare noen få hundre meter unna fengselet, sier operasjonsleder Marianne Mørch.

Ti minutter deretter er også den andre tatt.

Ifølge politiet skal de to ha kommet seg over fengselsgjerdet, men det er usikkert hvordan. Begge er fra Øst-Europa, og er ikke norske statsborgere. En av dem skal ifølge politiet ha sonet en dom for smugling.

– Vi har ingen opplysninger om at de er farlige, sier Mørch.

Sem fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, og har en kapasitet på 62 innsatte. Mørch har ikke oversikt over hvor lenge de har sonet.

Publisert: 10.05.19 kl. 13:24