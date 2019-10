PRESSET ØKER: Arbeids- og sosialminister Anniken Huitfeldt (foran) og NAV-sjef Sigrun Vågeng er under sterkt press etter NAV-skandalen. Foto: Tore Kristiansen

LO-topp ber NAV-sjefen og Hauglie vurdere sine stillinger

Leder Jørn Eggum i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, ber NAV-sjefen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vurdere sine stillinger.

Nå nettopp







– Jeg blir forbannet når jeg ser alle som forteller sin historie. Dette er våre folk, vanlige arbeidstakere som havner i en tøff situasjon, sier Eggum til VG:

– Det er arbeidsministerens jobb å sikre at folk som møter motgang eller sykdom får arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger, som er viktige velferdsordninger som skal holde deg i gang i påvente av at du returnerer til arbeidslivet.

les også Er det fritt fram for å reise nå?

– Statsråden og NAV, som er verktøyet hun har for å få til en fordeling, har ikke bare nektet folk støtte de har krav på. De har kjørt helt vanlige arbeidsfolk i grøfta med anklager om bedrageri, og så satt dem i fengsel:

– Mest sannsynlig er det flere justismord enn det NAV-direktøren og arbeidsministeren har fingre å telle med, sier han.

– Må vurdere sine stillinger

Eggum vil ikke kreve hoder på et fat, men:

– Dette er ikke greit. Statsråden er ansvarlig. Og om hennes forklaring til Stortinget stemmer overens med sakene media nå avdekker må både hun og NAV-direktør Vågeng vurdere sine stillinger. Heller ikke statsråder kan sende uskyldige mennesker i fengsel uten at det får alvorlige konsekvenser, sier han.

VARSEL: Fellesforbundleder Jørn Eggum sier varsellampene har lyst i mange år. Foto: Mattis Sandblad

LO-toppen er ikke alene om bringe manglende tillit på banen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes var tidlig ute og antydet at mistillit kan bli aktuelt å fremme.

Også SV har raslet med sablene.

– Uavhengig av farge

Eggum er oppgitt over at så mange har lidt.

– Varsellampene har lyst i årevis. Det beste eksempelet på dette er LOs advokater som har advart om feilpraktisering. Som de sier «dette er ikke komplisert jus» Da er det ekstra alvorlig når vanlige folk er dømt og henges ut i sine nærmiljø og stemplet som kriminelle. Det er familier og barn som får det vanskelig.

Her kan du se tidslinjen i NAV-saken:

– Det var den rødgrønne regjeringen i 2012 som innførte EUs trygdeforordning innført i Norge. Burde ikke sørget for at jusen fulgte etter?

– Dette gjelder uavhengig av partifarge. Men advarslene er levert av denne regjeringen. Og praksisen har fortsatt inntil nylig.

– Staten skal rydde opp for seg

Arbeidsminister Hauglie overlater til sin statssekretær å svare på uttalelsene fra Eggum.

– Vi gjør nå alt som står i vår makt for å forhindre at noe lignende skjer igjen. Staten skal rydde opp for seg. De som er urettmessig straffet eller som har fått urettmessige krav om tilbakebetaling skal få sin oppreising. Det aller viktigste akkurat nå er å finne de berørte og ivareta dem på en god måte. I tillegg må vi få alle fakta på bordet. Derfor har statsråden varslet en ekstern gransking. Utover det har jeg ingen flere kommentarer, sier statssekretær Vegard Einan (H).

Vågeng svarer at tillit til henne ikke er opp til henne selv å vurdere.

– Det er ikke min oppgave å kommentere om jeg bør gå. Det jeg konsentrerer meg om nå, er å sørge for at vi får full oversikt over situasjonen og å rette opp i de sakene hvor vi har gjort feil. Det er min, og hele organisasjonens førsteprioritet.

Publisert: 31.10.19 kl. 18:06







Mer om