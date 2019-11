IDENTIFISERT: Arne Odd Torgersen forsvant i Mandal for 64 år siden. En rekke personer lette etter ham i 1955, blant annet i Mandalselven. Foto: SCANPIX

Politiet har løst 64 år gammelt forsvinningsgåte

Levningene som ble funnet i Mandal i mai og september er en 21 år gammel mann som forsvant i januar 1955.

Det opplyser politiet i en pressemelding. Det er den nasjonale Identifiseringsgruppen som ledes av Kripos som står bak identifiseringsarbeidet.

Undersøkelsene som er gjort så langt bekrefter at det er levningene etter Arne Odd Torgersen.

– Levningene ble identifisert gjennom sammenligning av tannopplysninger som stammer fra den savnede, og de funnene som ble gjort, sier leder Harald Skjønsfjell for den nasjonale ID-gruppen ved Kripos.

Arne Odd Torgersen forsvant fra sitt hjem i Holum dagen før han skulle møte i retten for et innbrudd for 64 år siden. Han var da 21 år gammel. Flere personer fortalte senere at de hørte skudd i bygda samme kveld.

Fant våpen

I mai i år ble politiet varslet om at det var funnet en hodeskalle i forbindelse med arbeid på et jorde like utenfor Mandal sentrum. Noen måneder senere, i september i år, ble politiet igjen kontaktet. Da var det funnet levninger i samme område. I tillegg fant politiet blant annet en rifle, en flaske og gummistøvler med skriften «Made in Norway» under sålen.

Ifølge Fædrelandsvennen er rifler som ble funnet av den samme typen rifle som ble stjålet fra en bolig i området samme natt som Torgersen forsvant.

– Vi er veldig glade for at denne saken nå er løst. Dette er en forsvinningssak som har hengt fast i lokalmiljøet, sier politistasjonssjef Anne Margrethe Ruud til VG.

Rykter

Hva som faktisk skjedde da Torgersen forsvant finnes det fortsatt ikke svar på. Ruud forteller at det har gått en rekke rykter siden han ble borte.

– Det har blant annet blitt antatt at han forsvant med et pengebeløp. At vi nå kan si at det ikke skjedde og at han ikke stakk fra alt, er en oppreisning for ham og godt for familien, sier Ruud.

Hun har vært i kontakt med Torgersens familie som er takknemlige for at de nå har fått svar.

– De har øynet håp om en løsning og vært veldig spente. Nå håper de at de kan få en grav å gå til.

Fædrelandsvennen omtaler saken som Sørlandets mest omtalte krimsak. Avisen har omtalt saken en rekke ganger - blant annet i 2005 da forfatter og lokalhistoriker Gunlaug Nøkland ga ut boka «Du vet for mye» der historien er omtalt.

Publisert: 07.11.19 kl. 12:44 Oppdatert: 07.11.19 kl. 13:17