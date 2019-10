ÅPNE FLAMMER: Det skal være åpne flammer og svart røyk på stedet, opplyser operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Foto: Folkebladet

Brann på legevakt i Finnsnes slukket - 27 evakuert

Brannvesenet bekrefter at brannen er slukket, og at ingen ble skadet.

Oppdatert nå nettopp







– Vi fikk melding fra brannvesenet. Alarmen gikk tidligere, som vi ikke visste om før vi fikk det bekreftet. Røykdykkere er på stedet og søker igjennom bygningen, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til VG.

Ingen ble skadet i brannen, ifølge politiet.

Det var åpne flammer og svart røyk på stedet, men brannen ble bekreftet slukket like etter klokken 21.

– De mest berørte avdelingene er legevakten og fødeavdelingen. Det er en del av bygget som også ikke er berørt, men det vil vurderes om de skal evakueres fortløpende.

Brant på taket

Kurt Albrigtsen ved 110-sentralen sier til VG klokken 20.45 at det brenner i en takseksjon på bygget, og at de ikke har full oversikt per nå.

Ifølge Albrigsten er det beboere i deler av bygget, men han vet ikke om disse er evakuert.

Ved 20.55-tiden opplyser politiet at brannvesenet har kontroll på brannen.

– Skadeomfanget er ukjent, men legevakten blir nok ubrukelig med det første. Pasientene og de ansatte har blitt evakuert over den nye delen, sier han.

– Vi kan ikke utelukke at det er noe personskader.

Publisert: 29.10.19 kl. 20:41 Oppdatert: 29.10.19 kl. 21:19







Mer om