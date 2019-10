ÅPNE FLAMMER: Det skal være åpne flammer og svart røyk på stedet, opplyser operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Foto: Folkebladet

Brann på legevakt i Finnsnes

Røykdykkere er på stedet og søker gjennom bygningen.

– Politipatruljen har ankommet på stedet, men vi har flere som er på vei, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til VG.

Det er foreløpig ikke meldt om noen personskader.

– Vi fikk melding fra brannvesenet. Alarmen gikk tidligere, som vi ikke visste om før vi fikk det bekreftet. Røykdykkere er på stedet og søker igjennom bygningen, sier han.

Det skal være åpne flammer og svart røyk på stedet, opplyser operasjonslederen.

– De mest berørte avdelingene er legevakten og fødeavdelingen. Det er en del av bygget som også ikke er berørt, men det vil vurderes om de skal evakueres fortløpende.

Kurt Albrigtsen ved 110-sentralen sier til VG klokken 20.45 at det brenner i en takseksjon på bygget, og at de ikke har full oversikt per nå.

Ifølge Albrigsten er det beboere i deler av bygget, men han vet ikke om disse er evakuert.

Publisert: 29.10.19 kl. 20:41