TIL HJEMMEKONTOR: Lise Christoffersen (Ap) var på jobb i Paris. Nå holder hun seg hjemme i påvente av svar på corona-test. Foto: Helge Mikalsen

Stortingsrepresentant i corona-karantene

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) er i karantene inntil videre etter at hun kom fra et møte i Paris fredag.

En fransk parlamentariker og en ansatt i kantinen i bygget der møtet ble arrangert, er lagt inn på sykehus med corona-smitte.

– Karantene er kanskje litt drøyt. Jeg er oppfordret til å holde meg hjemme og er helt frisk, sier Christoffersen.

Christoffersen er medlem i Europarådets parlamentarikerforsamling og var fredag i et møte i Paris.

– Kort tid etter at det var ferdig, fikk vi vite at to personer var lagt inn på sykehus. Det var folk som hadde vært i det samme bygget som oss. Den ene er en parlamentariker. Den andre er ansatt i kantinen. Vi avsluttet med en lunsj som var tilberedt i kantinen, men jeg har ikke hatt kontakt med de to, den har vært indirekte, sier Christoffersen, som tidligere var ordfører i Drammen.

Stortinget har gitt reiseråd til komiteer, men ikke til internasjonale delegasjoner. Derfor var Christoffersen usikker på hva hun skulle gjøre.

– Da jeg fikk høre at kollegaer fra Storbritannia, Tyrkia og Finland reiste hjem til 14 dagers karantene, tok jeg kontakt med helsetjenesten på Stortinget. Jeg ble rådet til å kontakte helsetjenesten hjemme i Drammen. Jeg har tatt en test og får svar mandag.

Inntil videre blir AP-politikeren hjemme.

– Jeg skal etter planen delta på at møte i forkant av valget i Nord-Makedonia., men er usikker på om det blir noe av.

Hjemme i Drammen ligger gaven til barnebarnet på nesten fire uker.

– Jeg prøver å se ham en gang i uken. Gaven får ligge der. Jeg får vente litt med det besøket. Jeg skulle også vært med venner på en innflyttingsfest i kveld. Det er avlyst. I den vennegruppen er det noen som er kronisk syke og festen er avlyst. Man blir usikker i denne situasjonen. Når ingen vet hvor farlig dette viruset er, skjønner jeg at folk blir usikre, sier stortingspolitikeren.

