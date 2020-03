Helsepersonell blir bedt om å komme på jobb selv om de har forkjølelsessymptomer

Mangel på testutstyr har ført til at en kommune i Telemark har bedt helsepersonell komme på jobb til tross for at de har lettere symptomer på forkjølelse.

Torsdag mottok helsepersonell i en kommune i Telemark en melding fra ledelsen som har fått flere til å reagere:

«Hei hei. Det har i dag kommet nye retningslinjer fra kommuneoverlegen. På grunn av mangel på prøvetakingsutstyr så blir man ikke lenger testet for Coronavirus ved symptomer på forkjølelse. Har man lettere symptomer som tett nese, sår hals osv uten feber kan og må man gå på jobb. Har man fått akutt influensa den siste uken så holder man seg hjemme til én dag etter at man er symptomfrie.»

Det var Telemarksavisa (TA) som først omtalte saken.

Kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen skriver i et svar til VG at innholdet i tekstmeldingen er korrekt:

«Ja, det stemmer, inntil laboratoriet får forsyning med testutstyr. Ellers hadde flere avdelinger stått uten forsvarlig bemanning i påvente av testresultater. Hos oss er det ikke påvist smitte ennå, og vi regner derfor risiko for smitte for lav for øyeblikket.»

BESKJED: Helsepersonell er bedt om å komme på jobb til tross for lettere symptomer på forkjølelse. Foto: Skjermdump

– Skummelt

En helsearbeider i den aktuelle kommunen er bekymret siden de er i kontakt med mange mennesker i risikogruppen i løpet av en dag.

– Tidligere denne uken ble folk stoppet i døren på jobb og ble testet så vidt de var litt forkjølet. Det var 20 stykker borte fra jobb senest i går, og nå snur de helt om, sier helsearbeideren til VG.

– Det er skummelt, for det var jo sånn det begynte i Italia, sier den ansatte.

Tidligere torsdag meldte TA at fagdirektør Halfrid Waage ved Sykehuset Telemark hadde testet positivt for coronaviruset.

Hun hadde merket milde symptomer på forkjølelse, da hun testet seg fikk hun bekreftet at hun var smittet av viruset.

Oslo: – Vil ikke ha folk på jobb med symptomer

Henrik Mevold, som er direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, understreker at alle ansatte med symptomer på luftveisinfeksjoner ikke skal møte på jobb, men testes for coronaviruset.

– Vi vil ikke ha noen på jobb som har luftveisinfeksjoner. Også beboere med luftveisinfeksjoner testes fortløpende for at vi skal ligge godt i forkant for å hindre smitte og spredning, sier Mevold til VG.

Publisert: 19.03.20 kl. 22:12

