Gravide risikerer å måtte føde uten partneren til stede

På grunn av coronaviruset risikerer gravide å måtte føde alene, og den fødende kan også bli isolert.

Oslo universitetssykehus og flere andre har lastet opp informasjon til fødende i forbindelse med coronaviruset, og det er ikke lenger sikkert at du får ha med ledsager på fødselen.

Sykehusene skriver at de vurderer smitterisikoen individuelt, både hos mor og partner, men de dersom ledsageren enten har luftveisinfeksjon, smitte eller er i karantene kan ikke partneren være med på fødselen.

Dersom mor har noen av disse tre må hun være i isolasjon på sykehuset, og partneren kan ikke være med på keisersnitt.

Partner får heller ikke være tilstede under barseloppholdet. Det tillates ikke besøk av av andre, heller ikke søsken.

Ber om forståelse

Dersom mor må være på isolasjon vil dette også gjelde under barselsoppholdet, og det er ikke mulig å ta med barnet ut av avdelingen før barnet er utskrevet.

– Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet, står det på sykehusenes nettsider.

– Det blir strengere nå

Kari Aarø politisk leder for jordmorforeningen sier de også hadde begrensninger under perioden med svineinfluensa:

– Det blir strengere nå, men vi har hatt begrensninger tidligere under svineinfluensa. Jeg tenker at tiltakene som iverksettes overfor fødende er de samme som for resten av samfunnet. Man må forholde seg til det helsemyndighetene sier.

Hun forteller at de ulike sykehusene har ulike tiltak, men at generelt så har alle begrensninger.

– Jeg så Helse Førde gikk ut og sa at fedre ikke fikk være med, men som de raskt gikk tilbake på, og sa fedre kan være med.

Aarø understreker at de fleste skjønner at tiltakene er for å beskytte mor, nyfødt og helsepersonell, og at det er ytterst få som kommer til å føde på isolat.

– Folk skjønner at man må forholde seg til det, så vi kan komme fort gjennom denne perioden og leve som vanlig igjen, sier hun.

