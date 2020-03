Erna Solberg: - Kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet

Statsminister Erna Solberg sier på en pressekonferanse at det politiske Norge står samlet om å bruke kraftfulle tiltak i kampen mot coronaviruset. - Grepene vi tar kan skape frykt hos noen, sier helseminister Bent Høie.

Oppdatert nå nettopp

– Vi står i en vanskelig tid, for Norge og for verden, sier Solberg. Hun understreker at hun forstår godt frykten i befolkningen blant både voksne og barn.

– De drastiske tiltakene vi nå iverksetter gjør vi i håp om å stanse viruset, sier Solberg og maner til en dugnad for å begrense smitte.

– Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke, og andre som er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom. Vi må beskytte oss selv for å beskytte andre.

– Scenarioene viser at flere mennesker vil dø av coronaviruset i Norge. Flere vil oppleve å få operasjoner utsatt, sier Solberg.

– I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge siden frihet, sier Solberg.

Alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges.

– Viruset er så smittsomt at vi ikke kan ta på hverandre, men vi skal altså ta vare på hverandre. De siste dagene har organisasjoner, bedrifter og kommuner tatt mange initiativ for å begrense smitten. Vi har tatt rådene på alvor, sier Solberg.

Hun gir videre ordet til helseminister Bent Høie som fremlegger de konkrete tiltakene.

– Grepene vi når tar vil oppleves som en belastning for mange og vil få store konsekvenser for det norske samfunnet, men dette er en dugnad som vi er nødt til å ta, understreker helseminister Høie.

Tiltakene gjelder fra klokken i dag 12. mars klokken 18.00 til 26. mars 2020.

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter og høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges.

– Lærere, barnehager og rektorer må sørge for et tilbud til personell fra helse- og omsorgssektoren, og andre som er definert som kritisk personell, sier Høie.

Det er også fattet et vedtak om forbud mot og stenging av kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tattovering.

– Når det gjelder varehandel vil dagligvarebutikkene holde åpent, så det er ingen grunn til å hamstre mat, sier Høie.

Han sier videre at transportsektoren driftes som normalt, men oppfordrer samtidig folk til å unngå offentlig transport hvis du kan.

Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig.





Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg er også til stede på pressekonferansen klokken 14.00 på Statsministerens kontor.

Statsministeren har tidligere i dag sittet i møte med Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser.

Etter møtet varslet hun at det i dag kan iverksettes tiltak mot coronasmitten som er de mest inngripende vi har hatt i fredstid.

Hans Majestet Kongen sier i en uttalelse at det nå er viktig at alle deltar i en nasjonal dugnad for å unngå smitte. Samtidig melder Kongehuset at alle offisielle arrangementer er avlyst eller utsatt som følge av coronasmitten.

– Landet vårt er i en alvorlig situasjon, sier Kong Harald.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo møtte pressen tidligere i dag. Han varslet blant annet at alle skoler og barnehager stenges fra og med mandag, mens ungdomsskoler og videregående skoler stenger fra fredag.

Kommunen forbyr også alle arrangementer med mer enn 50 personer.

Publisert: 12.03.20 kl. 13:55 Oppdatert: 12.03.20 kl. 14:22

