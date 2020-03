Dette er tiltakene til Erna Solberg: – Vi står i en vanskelig tid

Statsminister Erna Solberg sier på en pressekonferanse at det politiske Norge står samlet om å bruke kraftfulle tiltak i kampen mot coronaviruset. - Grepene vi tar kan skape frykt hos noen, sier helseminister Bent Høie.

Oppdatert nå nettopp

– Vi står i en vanskelig tid, for Norge og for verden, sier Solberg under pressekonferansen.

Hun understreker at hun har stor forståelse for frykten i befolkningen blant både voksne og barn, og at de drastiske tiltakene som nå iverksettes gjøres med håp om å stanse coronaviruset i Norge.

– Scenarioene viser at flere mennesker vil dø av coronaviruset i Norge. Flere vil oppleve å få operasjoner utsatt, sier Solberg og maner til en dugnad for å begrense smitte.

– Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke, og andre som er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom. Vi må beskytte oss selv for å beskytte andre.

– I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge siden frihet, sier Solberg.

Dette er tiltakene:

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges

Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, som personer i helsesektoren

Skoler og barnehager må sørge for tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene, og for barn med særlige behov

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tattovering forbys. Også svømmehaller stenges

Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder folk fra å hamstre mat. Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme

Transportsektoren driftes som normalt, men folk oppfordres til å unngå fritidsreiser. Ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser som er strengt tatt nødvendig

Unngå offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre

Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til jobb, og holde avstand til hverandre

Ikke besøk personer ved institusjoner som tilhører sårbare grupper, for eksempel eldre eller syke

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet –både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020

Tiltakene gjelder fra klokken i dag 12. mars klokken 18.00 til 26. mars 2020, med unntak av sistnevnte punkt om reiser for helsepersonell som foreløpig gjelder ut april.

Helseministeren understreker samtidig at folk må forberede seg på at tiltakene kan vare lenger.

FHI: 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet

Direktør Camilla Stoltenberg i FHI sier vi nå er over i en epidemi i Norge, samtidig som coronaviruset har spredd seg til hele verden og blitt en pandemi, som Verdens helseorganisasjon erklærte i går.

Ifølge VGs kartlegging er det nå over 700 smittede med coronavirus i Norge.

– Vi vet ikke omfanget av denne epidemien – vi håper, og har indikasjoner på at den er i en tidlig fase - den kan også ha kommet lenger, og det kan dreie seg om mange mennesker som er smittet og som vi ikke kjenner til, sier Stoltenberg.

Hun sier at vi i dag er kjent med at det er 10 personer som er lagt inn på sykehus, og en siom får intensivbehandling.

FHI har utarbeidet et scenario som sier at opp til 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet av coronaviruset.

– Mange av de smittede får milde eller ingen symptomer, understreker Stoltenberg.

Videre anslår FHI at mellom 733.000 og 780.000 nordmenn kan bli syke. Mellom 22.000 og 30.000 nordmenn kan bli innlagt på sykehus. Stoltenberg sier videre at mellom 5500 og 7600 nordmenn kan ha behov for intensiv behandling.

Stoltenberg påpeker at disse tallene vil justeres etter informasjonen instituttet får om situasjonen, og avslutter med å si at helsemyndighetenes mål er å utsette og forsøke å stanse smitten.

Publisert: 12.03.20 kl. 13:55 Oppdatert: 12.03.20 kl. 14:52

