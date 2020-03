Bjørnar Moxnes: – Økonomisk ruin for mange

Regjeringen stenger skoler, forbyr arrangementer og innfører reiseforbud for helsepersonell. Nå må regjeringen komme med tiltak for lavtlønnede som blir permittert, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Nå innfører regjeringen en rekke tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. På en pressekonferanse torsdag ettermiddag sa statsminister Erna Solberg (H) at det politiske Norge står samlet.

– Endelig begynner vi å se litt av den handlekraften vi har etterlyst nå i dagevis. Samtidig mangler det fortsatt en tydelig politiske ledelse i den krisa vi er i. Det er fortsatt uklar tale fra både stats- og helseminister, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

– Vi forventer at det vil komme tiltak for de lavtlønnede som blir permittert. Krisen vil være økonomisk ruin for mange enkeltmennesker og familier, ikke bare for bedriftseiere.

Også SV-leder Audun Lysbakken er bekymret for arbeidstagere som blir permittert.

– Jeg vil sterkt oppfordre statsministeren til å finne sosialt rettferdige løsninger på den helt spesielle situasjonen landet er i. Endringer i permitteringsreglene må sørge for at ikke lavtlønte blir sittende igjen med altfor lav inntekt, sier han og fortsetter:

– Når skoler og barnehager nå stenges må regjeringen og arbeidsgiverne gå sammen om tiltak for å sikre inntekten til lavtlønte som må være hjemme med barn og ikke kan ha hjemmekontor.

ETTERLYSER TILTAK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Ola Vatn / VG

Lysbakken og Jensen: Støtter regjeringen

– Dette er tøffe, men nødvendige tiltak. Handlekraften som nå vises hilser vi derfor velkommen. Vi må alle følge disse tiltakene. Vi må vise solidaritet, og ta vare på hverandre, sier Lysbakken.

– Vi har kritisert regjeringen for uklare råd, og understreket behovet for nasjonal ledelse og handlekraft. Derfor har regjeringen vår fulle støtte for det de nå gjør.

Det mener også Frp-leder Siv Jensen.

– Det er helt nødvendig at regjeringen gjør dette og på høy tid at det skjer, sier Jensen til VG.

Hun har tillit til at de helsefaglige rådene som er gitt er riktige.

– Det er omfattende tiltak og nå må vi alle sammen gjøre det vi kan for å følge rådene, sier Jensen.

Vedum og Støre: Støtter regjeringen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med de drastiske tiltakene som regjeringen nå setter inn mot corona-situasjonen.

– Her har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sagt at det er faglig riktig å innføre slike tiltak. Da er det helt riktig av regjeringen å stille seg bak de vurderingene. Det er alltid vanskelig å vite hva som er riktig tidspunkt for en så stor inngripen med slike tiltak, men også her er det riktig vurdert at regjeringen følger fagmyndighetenes råd, sier Vedum til VG.

Du synes ikke det er for inngripende tiltak i nordmenns liv, Vedum?

– Det vil nok være tilfeller av folk som opplever det slik. Men i sum vil smittefaren bli mindre. Folk vil komme seg hjem. Fra neste uke vil vi etter alt å dømme se resultater av de brede tiltakene, svarer Vedum.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre roser regjeringen.

– Det er en riktig beslutning fra regjeringen når de nå kommer med tydelige råd for å begrense smitte som gjelder hele landet. Inngrepene er omfattende, men nødvendige. Arbeiderpartiet støtter regjeringens tiltak, sier Støre til VG.

Dette er tydelige tiltak, mener han.

– Rådene har vært etterspurt av helsepersonell, kommuner, kvinner og menn over hele landet, sier Gahr Støre.

Dette er regjeringens tiltak:

Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter og høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges fra klokken 18 i dag.

Det innføres forbud mot og stenging av kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering.

Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner.

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig.

Regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig, og vil sette alle som kommer fra utenfor Norden i hjemmekarantene.

Transportsektoren driftes som normalt, men oppfordrer samtidig folk til å unngå offentlig transport hvis du kan.

STØTTER TILTAKENE: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Ola Vatn / VG

