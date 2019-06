STØRSTE BESLAGET: Dette er årets største tollbeslag av hasj i Norge. Foto: Tolletaten

Hevdet narkotika var fiskefôr. – Det hadde vi ikke noen tro på

16. april fant tollerne 164 kilo hasj og 10,5 kilo kokain i tysk bobil. – Magefølelsen tilsa at det var et eller annet, sier seksjonsleder i Tolletaten.

Oppdatert nå nettopp







Kongsvinger-tollere på Magnormoen tollstasjon stoppet 16. april en tysk bobil som hadde passert svenskegrensen. Det var en vanlig kontroll, men det tok ikke lang tid før tolleren fattet mistanke.

– Man får alltid en magefølelse, og magefølelsen tilsa at det var et eller annet. Mannen fremsto rolig, avbalansert og litt for hjelpsom, forteller Morten Nystuen, seksjonsleder i Tolletaten i Kongsvinger, til VG.

Tollerne stusset også over at han bare skulle være i Oslo et par dager, og alene.

les også Hobbyfiskere med kjempefangst: Halte om bord kokain verdt en million dollar

Hevdet kokain var fiskefôr

– Tjenestemannen skjønte at noe ikke stemte. Så finner man en pakke med noe pulver i, og mannen forteller at dette er fiskefôr. Det hadde vi ikke noen tro på, sier seksjonslederen.

– Hvordan reagerte mannen på funnet?

– Han var fortsatt kald og rolig.

Da innholdet i den ene esken ga positivt utslag på kokain, ble tollkontrollen «fryst» og politiet varslet. Mannen ble så pågrepet.

Til slutt ble det klart at bobilen inneholdt 10,5 kilo kokain og hele 164 kilo hasj, det største beslaget i Norge hittil i år.

– Vet dere hvor han skulle frakte dette lasset?

– Nei. Da vi har oppdaget det, tok politiet over, sier Nystuen.

Publisert: 25.06.19 kl. 15:54 Oppdatert: 25.06.19 kl. 16:59