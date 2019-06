POPULÆRT: Når sola varmer er det mange som trekker ned til Sørenga. Foto: Trond Solberg, VG

Fraråder bading i indre Oslofjord

Oslo kommune frykter det kan være E.coli i vannet og fraråder bading etter gårsdagens regnskyll.

Årsaken er at regnskyllet har gjort at avløpsvann har blandet seg med badevannet. Konsentrasjonen skal være størst i indre Oslofjord, hvor blant annet den populære badeplassen Sørenga ligger.

– Det er en generell advarsel som gjelder etter kraftig regnvær. Det er veldig sjelden man blir syk, men for å være sikre siden anbefaler folk ikke bade i Indre Oslofjord i dag, sier kommunikasjonsdirektør Monica T. Olsen i Oslo kommunes bymiljøetat til VG.

Frister sol og høye temperaturer? Da anbefaler Oslo kommune deg å reise ut til øyene i Oslofjorden – eller hoppe i et vann i marka.

NRK skrev først at kommunen anbefalte folk som allerede hadde badet om å oppsøke legevakten, men dette avviser Olsen. Hun sier at det imidlertid kan være lurt å ta en dusj, bare for å være på den sikre siden.

Dette er E. coli E. coli er en tarmbakterie som forekommer naturlig i tarmen hos dyr og mennesker.

Bakteriene er vanligvis ufarlige, men noen varianter av E. coli har egenskaper som gjør at de kan forårsake sykdom.

Sykdomsforløpet er avhengig av typen E. coli og kan spenne fra en mild mage-tarm infeksjon til mer alvorlig sykdom med nyrekomplikasjoner. Kilde: Mattilsynet Vis mer vg-expand-down

Bakgrunnen er det kraftige uværet som i går kveld slo inn lokalt over deler av hovedstaden. Kraftig vind tok med seg flere trær, og regnskyll skapte trøbbel på veiene - se video her:

Publisert: 27.06.19 kl. 11:09 Oppdatert: 27.06.19 kl. 11:51