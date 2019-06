HALV STANG: Vandaler har sagt Re kommunes flaggstang i to etter at de heiste Pride-flagget. Foto: Reavisa/privat

Kommunen hang opp Pride-flagg - da kuttet noen flaggstangen i to

– Et eksempel på maks intoleranse, sier ordfører Thorvald Hillestad, som skal politianmelde hærverket.

Nå nettopp







Fredag hang Re kommune opp regnbueflagget i parken på Revetal for å markere helgens Pride-feiring.

«Flagget representerer representerer respekt, likeverd, toleranse, fellesskap, samhold og solidaritet – og friheten til å definere sin egen identitet, kjærlighet og seksualitet!» skrev kommunen på Facebook.

I løpet av natten har vandaler kuttet flaggstangen i to.

Lørdag morgen lå Pride-flagget på bakken og bare en halv flaggstang sto igjen.

Det var Reavisa som først meldte om hærverket.

– Det er helt ubegripelig at toleransegrensen kan være så lav, sier ordfører Thorvald Hillestad (Sp) til VG.

VAIER I VINDEN: Det tok kort tid før kommunen fant en annen flaggstang og flagge fra. Foto: Reavisa/Privat

Ordfører: Beklager på det sterkeste

Vestfoldkommunen heiste Pride-flagget for første gang i fjor, men da kun en dag. I år bestemte kommunen seg for å flagge hele helgen igjennom.

les også Kampen mot det normale

Ordføreren fikk beskjed i dag tidlig om at noen har kuttet flaggstangen i to ca halvannen meter over bakken. Ordføreren anslår at vandalene må ha brukt håndsag, da en motorsag ville ha laget høy lyd.

– Det må ha tatt litt tid. Dette er hærverk av beste sort og et eksempel på maks intoleranse. Jeg må bare beklage sterkt det som har skjedd. Jeg hadde aldri trodd vi skulle oppleve noe sånt, sier Hillestad til VG.

les også Par fikk takkebrev for pride-flagg

– Er det en sammenheng mellom hærverket og at kommunen flagget med Pride-flagget?

– Det er bare en spekulasjon, men det er logisk å tenke at det har en sammenheng. Jeg har aldri opplevd noe sånt før, sier ordføreren.

Kommunen skal politianmelde hærverket på mandag.

Flagg i vinden igjen

Pride-flagget har imidlertid ikke blitt liggende på bakken i Re. Kommunen har nå hengt det opp igjen i en annen flaggstang nærmere kommunehuset.

Ifølge lokalavisa Reavisa gikk det bare en time fra tipset nådde avisen og kommunen, til regnbueflagget vaiet i vinden igjen.

- Det skulle bare mangle. Vi skal ikke stikke halen mellom beina og akseptere en sånn oppførsel. Vi slår tilbake og henger flagget opp igjen, forklarer Hillestad til VG.

Publisert: 22.06.19 kl. 12:52