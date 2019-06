AVGÅTT SYKEHUSDIREKTØR: Bjørn Erikstein, her fra et bilde tatt i 2014. Foto: Nils Bjåland

OUS-direktør blir ikke rådgiver likevel – får sluttpakke

Tidligere administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, får isteden en sluttpakke som inneholder lønn i ett år.

Det skriver Dagsavisen fredag. Den tidligere direktøren skulle opprinnelig over i en stilling som spesialrådgiver ved sykehuset, men dette ble altså endret to dager etter at det ble kjent at han gikk av.

– Det har kommet noen retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet, etter at arbeidsavtalen med ham ble inngått, som legger til rette for en sluttpakke på et år. At vi kom til enighet om dette, var det beste både for Erikstein og for Oslo universitetssykehus, sier styreleder ved OUS, Gunnar Bovim, til Dagsavisen.

Bovim opplyser at dette også var noe Erikstein ønsket.

Lønnen i sluttpakken er det samme som den tidligere sykehusdirektøren ville hatt i stillingen som spesialrådgiver, som han opprinnelig skulle inn i, altså rundt 1,7 millioner kroner.

Det var 18. juni at fagtillitsvalgte ved OUS varslet i et brev at de ikke lenger har tillit til sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein. Kritikken går på at de ikke har blitt hørt.

En uke senere ble det klart at han trakk seg, selv om han hadde styrets tillit.

Publisert: 28.06.19 kl. 21:23