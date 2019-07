PALMESUS: Festivalen ble arrangert i helgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

En person innlagt med hjernehinnebetennelse etter Palmesus

En person som jobbet på årets Palmesus-festival i Kristiansand, er innlagt med smittsom hjernehinnebetennelse.

Personen, som ble innlagt på sykehus i Arendal på lørdag, er ikke i livsfare.

– Det går bra med pasienten, men personen er fortsatt innlagt, sier kommuneoverlege i Arendal, Preben Aavitsland, til VG.

Kommuneoverlegen forteller at sykdommen ikke er spesielt smittsom, og at det er sjeldent at det kommer noen flere tilfeller.

– Men vi ber om at folk som har vært på festivalen om å være oppmerksomme om de får feber de nærmeste ukene. Spesielt om de får feber sammen med dårlig allmenntilstand eller nakkestivhet kan de kontakte sin fastlege eller legevakten, sier Aavitsland.

Det var NRK som først omtalte saken.

Nå jobber festivalledelsen med å varsle alle som har jobbet på festivalen. Festivalen ble arrangert i helgen.

Festivalsjef Leif Fosselie sier til statskanalen at kommunelegen har oppfordret dem til å varsle alle medarbeidere om at de må ta kontakt med lege dersom de kjenner symptomer.

– Vi fikk beskjed i dag, om at en som har jobbet som frivillig her på fredag ble innlagt på sykehuset på lørdag med påvist smittsom hjernehinnebetennelse. Det er selvfølgelig kjempetungt. Det har vært en helt fantastisk uke her nede og det er utrolig trist at noe sånt skal skje, sier Fosselie til VG.

Publisert: 08.07.19 kl. 14:36 Oppdatert: 08.07.19 kl. 14:52