FORSLÅTT: Under fengslingsmøtet bar Philip Manshaus (21) preg av at han ble overmannet av flere personer i bærumsmoskeen al-Noor-Islamic Centre etter skytingen 10. august. Foto: Tore Kristiansen, VG

Terrorsiktede Manshaus: Importerte terrorutstyr etter at PST fikk tips

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk tips om Phillip Manshaus’ (21) ekstremisme i fjor sommer. Men da bærumsmannen importerte utstyr som kunne brukes til et angrep, gikk ikke alarmen.

Nå nettopp

Oslopolitiet har hentet inn opplysninger fra flere etater for å kartlegge Phillip Manshaus' aktiviteter før drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og moskéskytingen i Bærum 10. august. 21-åringen er siktet for drap og terror, og sitter fengslet i Oslo.

VG får opplyst at politiet har mottatt informasjon om at Manshaus før angrepet kjøpte og importerte en vernevest og et filmkamera av merket GoPro. Vernevester kan beskytte mot skudd og stikkvåpen.

Da Manshaus ble lagt i bakken og overmannet av personer i moskeen under angrepet hadde han slikt utstyr på seg.

VG får også opplyst at 21-åringen kjøpte utstyret en stund etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk et tips om hans høyreekstreme holdninger. Tipset ble overlevert til Oslo-politiet.

Politiet la bort tipset etter å ha konkludert med at bærumsmannen hverken hadde intensjon eller kapasitet til å gjennomføre en terrorhandling.

SKJØT I DØREN: Under angrepet mot Al-Noor-Islamic ble glasset i den låste døren skutt i stykker. Foto: Frode Hansen

Både kameraer og vester for beskyttelse er brukt av terrorister de siste årene, men da Manshaus bestilte og fikk levert utstyret gikk det under politiets radar, ifølge opplysninger til VG.

– Stor interesse

Dagbladet har tidligere meldt at Manshaus bestilte utstyr på internett.

– Vi kartlegger alle økonomiske transaksjoner. Det er av stor interesse hvor han har fått dette fra. Vi håper blant annet å få spesifisert om han har kjøpt dette i Norge eller utlandet, sa politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til Dagbladet.

Kraby har ikke ønsket å kommentere kjøpene ytterligere overfor VG og henviser til ledelsen i Oslo politidistrikt. VG har blant annet spurt om politiet burde ha fanget opp Manshaus’ forsendelser. Kommunikasjonsrådgiver Eirik Wilmann i Oslo politidistrikt sier at politiledelsen ikke har hatt anledning til å besvare VGs spørsmål.

Heller ikke PST kommenterer opplysningene.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen kan vi ikke kommentere dette nå. Både etterforskningen og evalueringen som gjøres av politiet og oss internt i denne saken, vil på sikt avdekke disse spørsmålene, sier Annett Aamodt, seniorrådgiver i PST, til VG.

Produktene er i seg selv ikke uvanlige og kan bestilles i nettbutikker: GoPro-kameraer brukes blant annet for å filme ekstremsport. Vernevester brukes ofte av dørvakter, vektere og politi. Men også høyreekstreme terrorister i vestlige land har de siste årene brukt begge deler under angrep.

Blant dem er den massedrapsdømte Anders Behring Breivik (40) som i juli 2011 detonerte en bombe i regjeringskvartalet i Oslo og senere angrep AUFs sommerleir på Utøya. Til sammen 77 personer ble drept.

Da Christchurch-terroristen Brenton Tarrant i mars i år skjøt og drepte 61 mennesker i to moskeer på New Zealand, direktesendte han angrepet på nettet. I forkant postet han bilder av en skuddsikker vest på nett.

Manshaus skal ikke ha lykkes med å sende angrepet mot moskeen på nettet, men politiet har sikret seg opptak fra kameraet, som nå er en del av etterforskningen.

I forkant av angrepet 22. juli 2011 gjorde også Breivik flere innkjøp fra utlandet, blant annet kjemikalier fra Polen som ble fanget opp av Tollvesenet som deltok i antiterrorprosjektet Global Shield. Listen ble oversendt PST, men de gjorde ikke noe med opplysningen.

En rapport om Global Shield-prosjektet konkluderte senere med at angrepet kunne vært avverget dersom politi og tollvesenet hadde samarbeidet bedre.

SENDTE DIREKTE: Brenton Tarrant filmet terrorangrepet i Christchurch på New Zealand i mars i år. Foto: MARK MITCHELL / POOL / AFP / Scanpix

Hyllet Quisling

Manshaus skal ifølge politiet ha hyllet nazisten Vidkun Quisling, som begikk statskupp og styrte det okkuperte Norge under 2. verdenskrig, og han skal ha vist innvandrerfiendtlige holdninger.

PST ble tipset i fjor.

– Det gikk på hans høyreekstreme og konservative holdninger, og ikke at han planla noen form for aksjoner eller voldelige handlinger, sa antiterror-sjef Arne Christian Haugstøyl i PST til VG den 12. august.

– Klarte ikke å fange opp

Hverken PST eller Oslo-politiet tok den gang kontakt med Manshaus som ledd i arbeidet med å vurdere om han utgjorde en trussel.

– Med fasit i hånd kan man si at vi ikke lyktes å forebygge i dette tilfellet, konkluderte Haugstøyl.

Tolletaten gir ikke ut navn

VG har også spurt Tolletaten om en kommentar til Manshaus kjøp og import av utstyr.

– Tolletaten kan prinsipielt ikke kommentere disse opplysningene, sier kommunikasjonsdirektør Kim Guldbrandsen i Tolletaten til VG.

Han viser til at Tolletaten har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om hvilke varer navngitte personer har importert eller eksportert til eller fra Norge.

Guldbrandsen opplyser at Tolletatens kontrollvirksomhet blant annet skal bidra til å beskytte samfunnet mot ulovlige varer, og at de kontinuerlig har en dialog med politiet og andre om varer som er ulovlige eller belagte med restriksjoner.

– Det kommer et stort antall post- og varesendinger til Norge hver dag. Tolletaten jobber risikobasert med objektutvelgelse. Vi har en god dialog med politiet.

Kommunikasjonsdirektøren sier at Tolletaten har et utstrakt samarbeid med politiet og PST som er regulert i samarbeidsavtaler, der de utveksler informasjon som kan være av interesse for hverandre.

Publisert: 22.08.19 kl. 19:05