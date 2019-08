LOKALVALGKAMP I SKYGGEN: Sammen med Bodøs ordfører Ida Pinnerød, presenterte Apeder Foto: Helge Mikalsen

Støre om bompengestriden: Inntrykk av en regjering som har mistet kontrollen

BODØ (VG) Bompenge-striden i regjeringen stiller spørsmål ved statsminister Erna Solbergs lederskap, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Når statsministeren avlyser et internasjonalt møte, spisses saken ytterligere og sprer inntrykket av en regjering som har mistet kontrollen, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre, som er på valgkamp-turne i Nordland og Troms.

Han irriterer seg over at striden nå overskygger lokalvalgkampen.

– Dette er en regjering det partiene trekker i alle retninger for åpent skue, og der statsministerens lederskap ikke strekker til for å få avsluttet og løst denne saken. Og nå har den pågått siden lenge før sommeren, sier Støre til VG.

– Hvordan vurderer hun hennes lederskap nå?

– Bare at dette pågår fortsatt, sier sitt om hennes lederskap. Nå lekker det ene partiet mot det andre. Det er et tegn på at den indre disiplinen er i oppløsning.

– Tror du at regjeringen kan gå i oppløsning i denne saken?

– Det har jeg ikke noen grunn til å kommentere. Nå er hovedsaken hvordan vi bidrar til en god og meningsfull diskusjon om lokale saker, sier han

BÅTFØRER: Jonas Gahr Støre tok rattet på vei fra Sandnessjøen til Dønna tirsdag kveld. Foto: Helge Mikalsen

Heltid - deltid

Onsdag morgen besøkte Støre bofellesskapet Vollsletta i Bodø sammen med ordfører Ida Pinnerød (Ap), hvor de løftet Aps løfter om å sørge for heltidsstillinger i omsorgssektoren.

Bodø er en av kommunene som Ap viser fram som et forbilde i kampen mot ufrivillig deltid.

Bodø Ap har lovet velgerne at om Pinnerød blir gjenvalgt, skal alle utlyste stillinger fra 2020 være på heltid.

Overskygger valgkampen

Støre beskylder regjeringen for å skygge over diskusjonen om slike saker, selv om han erkjenner at bompenger, klima og byluft er viktige temaer også i en lokalvalgkamp:

– Nå er alle forsider og alle nyhetssendinger dominert av de siste lekkasjene fra det ene regjeringspartiet mot det andre. Derfor er det trist at ordførerkandidater i over 350 kommuner med lokale saker, kommer i skyggen av det som nå pågår i regjeringen, sier Ap-lederen.

Han legger til at regjeringen gjør det uforutsigbart for partiene i valgkampen å diskutere lokale løsninger på utfordringer med trafikk og klima:

– Det er vanskelig å gjøre seg opp en oppfatning av dette før vi har fasit. Og når heller ikke regjeringen har noen fasit, sier han.

VG har vært i kontakt med Statsministerens kontor, som foreløpig ikke har svart på kritikken fra Støre.

Publisert: 21.08.19 kl. 12:04 Oppdatert: 21.08.19 kl. 12:14