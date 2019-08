Atta Mohammed, nestleder i Al-Noor-Moskeens styre. Foto: Frode Hansen

Første fredagsbønn etter terrorangrepet i Bærum: – Folk er redde

RYKKINN (VG) Fredagsbønnen for medlemmene av al-Noor-Moskeen ble holdt i en gymsal på Rykkinn Skole i dag. Det kom færre enn ventet. Nestleder i moskeens styre mener det tyder på frykt.

Det har snart gått en uke siden terrorangrepet mot moskeen al-Noor i Bærum.

Moskeen har ennå ikke åpnet, og derfor holdes fredagsbønnen i dag i en gymsal på Rykkinn skole.

Den siste uken har vært tung for mange av de som møtte til fredagsbønn i Bærum i dag.

Atta Mohammed, nestleder i Al-Noor-Moskeens styre beskriver at mange medlemmer kjenner på engstelse etter terrorangrepet.

– Barna er redde. Folk er veldig preget.

– Vi er redde for at det skal skje igjen. Vi har vært veldig integrert her i lokalsamfunnet og dette kom som et sjokk på oss.

Før bønnen ventet han at mellom 200–300 ville møte opp. Men i gymsalen på Rykkinn skole hadde mellom 50–100 mennesker samlet seg til fredagsbønn.

Fredag ettermiddag ble fredagsbønnen holdt i en gymsal på Rykkinn skole. Foto: Frode Hansen

– Det er færre i dag. Det tyder på at folk er redde, sier nestlederen.

Han opplyser om at moskeen har et godt samarbeid med kommunen, politiet og myndighetene - og at det er et kriseteam tilgjengelig for medlemmer som har behov for det.

– Angrep på hele det norske samfunnet

Imam Syed Mohammad Ashraf holdt fredagsbønnen og snakket i starten om angrepet som rammet moskeen lørdag forrige uke.

– Dette er et angrep på hele det norske samfunnet, sa han til de oppmøtte.

Han sa at han ikke ønsker å nevne den siktedes navn, og omtalte han som fienden.

– Rasisme har ikke noen plass i denne verden, sa imamen.

Imam Syed Mohammad Ashraf holdt fredagsbønnen. Foto: Frode Hansen

Etter fredagsbønnen sa han til VG at de er takknemlige for at de får holde bønnen på skolen - men at moskeen er viktig og at det derfor ikke føles bra å be her i dag.

Han ønsket ikke å nevne navnet til siktede fordi han mener at menigheten ikke skal bidra til å gjøre ham kjent.

Han forteller at mange medlemmer av menigheten er preget av hendelsen.

– Er de redde?

– Når noe slikt skjer så vil selvfølgelig folk være det.

Han tror imidlertid at grunnen til at færre har møtt opp i dag handler om at de ikke har fått informasjon om at fredagsbønnen var flyttet.

Takker politiet

Utenfor skolen holdt to politibetjenter vakt.

Etter fredagsbønnen gikk mange til politiet, enten for å rekke dem en hånd eller for å si takk.

En av dem som ønsket å uttrykke sin takknemlighet er Abidah Ahmad og hennes barn, Maimoona Mehmood (12), Fiza Mehmood (5) og Salman Mehmood (2).

– Vi ville gjerne gi blomster for å vise at vi takker for innsatsen de gjør, sier Ahmad.

Maimoona Mehmood (12), Fiza Mehmood (5) og Salman Mehmood (2) gir roser til politibetjentene som sto vakt utenfor skolen. Foto: Frode Hansen

Sønnen er redd

Abuzed Parween (42) kommer ut inngangsdøren etter bønnen og sier til VG at den siste uken har vært vanskelig.

Hun har en sønn på 13 år og forteller at han har vært redd.

– Jeg skulle egentlig til moskeen søndagen (søndag etter angrepet, journ.anm) og han sa «vær så snill, ikke gå». Da sa jeg at dette ikke skal skremme oss. Men jeg så redselen i øynene hans.

Hun forteller at dagens bønn var fredelig og trygg.

– Imamen sa at vi må omgås med hverandre uansett religion og han snakket om fellesskap. Det var godt å være her i dag, sier hun.

«Hvordan kan dette skje i Norge?»

Waheed Ahmed er informasjonsansvarlig ved al-Noor Islamic centre. Han sier at den siste uken har vært preget av mye følelser, usikkerhet og frykt blant medlemmene i menigheten.

– Det gjentar seg i spørsmålene vi får som er, «hvordan kan dette skje i Norge?» Vi bor i Norge, et trygt land, vi forstår hverandre, man har hatt en oppfattelse om at man respekterer hverandre. Nå er det rettet mot noe religiøst og det gjør at man får enda mer frykt.

Dempet stemning

Imran Hussain (44) og sønnen Moez Imran (8) var også til stede på fredagsbønn i dag.

Han sier til VG at han og familien tar tiden til hjelp. At politiet er til stede i dag mener han er med på å øke trygghetsfølelsen.

– Fredagsbønnen i dag var preget av dempet stemning, og det var ikke så veldig mange barn her. Men jeg tror at det med tiden blir bedre, sier han.

VG møtte Imran Hussain (44) og sønnen Moez Imran (8) på vei ut av fredagsbønnen. Foto: Frode Hansen

Advokat John Christian Elden er bistandsadvokat for menigheten. Han var til stede under fredagsbønnen.

– Moskeens styre ønsker at jeg orienterer menigheten om saken, om norsk terror, juss og lovgivning. Og om hva de forhåpentligvis ikke behøver å frykte fremover. Å prøve å dempe den frykten de sitter med.

Her hilser advokat John Christian Elden på Mohamed Iqbal, en av mennene som overmannet Philip Manshaus, mannen som nå er siktet for terrorr mot moskeen. Foto: Frode Hansen

– Hva erfarer du er viktig for menigheten fremover?

– De var opptatt av at denne saken blir etterforsket som en terrorsak. De håper på å finne årsaken til tankegodset som siktede i saken har gitt uttrykk for - og om det er noen som har tilkynnet det som skjedde. De er opptatt av at han holdes frihetsberøvet og at de ikke skal behøve å frykte for han.

Publisert: 16.08.19 kl. 19:41