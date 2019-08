FUNNET HER: Den stjålne bilen ble funnet her ved Tranby. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl/VG

Varetektsfengsles i fire uker for frihetsberøvelse

En av mennene er siktet for grov frihetsberøvelse og grovt ran, mens den andre er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse, etter at de kjørte rundt med en 14 år gammel gutt i en stjålet bil.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Vi har gjennomført innledende avhør av de to mennene og danner oss nå et bilde av hva som har skjedd. Gutten har gitt en grundig beskrivelse som vi nå sjekker opp mot annen informasjon i saken, sier politiadvokat i Sør-Øst, Kjell Are Strøm i en pressemelding.

Begge mennene er fra Drammensdistriktet.

Erkjenner straffskyld

Den ene mannen (31) er siktet for grov frihetsberøvelse og grovt ran. Mannens forsvarer, Anders Green, sier til VG at mannen erkjenner straffskyld.

– Han er veldig lei seg og skamfull for det han har påført fornærmede, og han er forberedt på samarbeide og ta ansvar, sier Green.

I tillegg til siktelsen for grov frihetsberøvelse og grovt ran, blir den ene mannen er også siktet for pumpestikk, og for ruspåvirket kjøring i forbindelse med kidnappingen av 14-åringen tirsdag, skriver Drammens Tidende.

– Er veldig lei seg

Den andre mannen, 31-åringen fra Hurum, er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse. Mannens forsvarer Ketil Magnus Berg sier til VG at hans klient ikke var med på å planlegge frihetsberøvelsen.

– Han erkjenner at han har vært med i bilen og forklarer at han ble oppsøkt av den andre karen og blitt med på turen, sier Berg.

– Hva har han forklart om turen?

– Nøyaktig hva som har skjedd er det politiets etterforskning som vil vise. Min klient mener selv at han ikke har opptrådt på en slik måte at han har straffeansvar i saken.

Mens den 31-årige sjåføren fra Lier har godtatt fengslingen, tar 31-åringen fra Hurum betenkningstid.

- Han er veldig lei seg for det som har skjedd og skulle gjerne ha sett saken ugjort, sier Berg.

les også Ble tatt med 14-åring i stjålet bil: – Hadde med seg gutten i flere timer

– Går bra etter omstendighetene

Mennene ble pågrepet i Tranby i Lier tirsdag, etter at de tok seg inn i en bil i Drammens-området og kjørte av gårde med en 14 år gammel gutt i bilen.

14-åringens bistandsadvokat, Nina Andresen ved Nøkleby-Svensson advokatkontor, sier til VG at gutten er preget av hendelsen, men at det etter omstendighetene går bra med ham.

Publisert: 15.08.19 kl. 15:07

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post