FØR PÅGRIPELSEN: Tom Hagen utenfor hjemmet i Sloraveien 4 tidligere i vår mens han var under hemmelig etterforskning. Foto: Tore Kristiansen, VG

Etterforsket Tom Hagen i hemmelighet: Skjulte avgjørelser ga politiet grønt lys

I det skjulte fikk politiet flere tillatelser av retten til hemmelig etterforskning. Etter pågripelsen av Tom Hagen, mente to lagdommere at bevisene ikke holdt.

I første runde mente Nedre Romerike tingrett at det var skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap. Men i andre og avgjørende runde i Eidsivating lagmannsrett, mente to lagdommere at det kun forelå en «viss mistanke», og Tom Hagen ble løslatt fra varetekt.

Men i måneder før denne offentlige prosessen, foregikk det rettsforhandlinger i det skjulte:







Ifølge VGs opplysninger ble det igangsatt hemmelig drapsetterforskning mot Tom Hagen i fjor sommer. Politiet var blant annet på hemmelige ransakinger i huset i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog og installerte avlyttingsutstyr.

Politijuristene mente at den svært inngripende etterforskningsmetoden var nødvendig for å oppklare forsvinningsgåten.

Vurdert flere ganger

Det er domstolen som i det skjulte godkjenner bruken av slike metoder. Et av kravene er skjellig grunn til mistanke, det samme mistankekravet som stilles til varetektsfengsling. Loven peker også på at retten ikke kan gi tillatelse til romavlytting for mer enn to uker om gangen.

VG får opplyst at dommere i flere omganger mente at det forelå skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap, og at politiet dermed fikk tillatelser til å ta i bruk ulike skjulte etterforskningsmetoder mot ham.

Akkurat hvor mange ganger dette ble vurdert av retten er ikke kjent for VG.

– Grunnet lovpålagt taushetsplikt kan ikke politiet kommentere metodebruken og denne saken, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth og Tom Hagen hadde vært gift i 49 år da den 68 år gamle kvinnen forsvant. Foto: Privat

I fjor sommer

Det var i slutten av juni i fjor at politiet gikk offentlig ut og fortalte at de hadde endret hovedhypotese til drap, muligens fordekt som en økonomisk motivert kidnapping.

Det var på denne tiden at politiet etablerte en hemmelig drapsetterforskning rettet mot ektemannen Tom Hagen, får VG opplyst.

Ifølge VGs opplysninger ble den store verktøykassen med skjulte metoder åpnet opp, og det med tillatelse fra domstolen. Disse tillatelsene ga også politiet en verdifull ekstern vurdering av sitt eget mistankegrunnlag.

«En viss mistanke»

Men da Tom Hagen først ble pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling, hadde to av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett en annen vurdering av mistankegrunnlaget mot 70-åringen: De to lagdommerne mente at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke, selv om noe av politiets bevis underbygget «en viss mistanke».

Den tredje lagdommeren var imidlertid uenig. Han støttet politiets og Nedre Romerike tingretts syn på saken: At det var skjellig grunn til å mistenke milliardæren for drap.

Det er imidlertid flertallets syn som bestemmer, noe som gjorde at Tom Hagen til slutt ble løslatt fra varetekt i Oslo fengsel. Hagen nekter enhver befatning med drap eller konas forsvinning.

– Det skal i prinsippet være den samme terskelen for skjellig grunn til mistanke, og det uavhengig av om kjennelsen fattes i det skjulte, eller om det er en offentlig kjennelse om varetekt, sier jusprofessor Jo Stigen, som har strafferett som spesialfelt.

– Men man kan se for seg at det blir en annen dynamikk når noen pågripes og fremstilles for varetektsfengsling. Inntil da er kjennelsene om skjulte tvangsmidler fattet uten at siktede har vært på banen med alternative forklaringer, sier Stigen.

ÅSTED: Politiet gjør undersøkelser i en kum utenfor Sloraveien 4, ekteparet Hagens bolig som de mener er et drapsåsted. Foto: Tore Kristiansen

– Man får kanskje også en forsvarer som imøtegår bevis mer aktivt eller på en annen måte. Dette kan jo gi et litt endret bevisbilde. Uten å antyde at skyggeadvokaten har gjort en dårlig jobb i denne saken, så kan det bli en annen dynamikk når forsvarer og den siktede kommer på banen i det offentlige, fortsetter han.

En skyggeadvokat er en advokat som blir oppnevnt for å ivareta en mistenkts interesser, uten at den mistenkte selv vet om det.

Kritisk forsvarer

Hagens forsvarer, Svein Holden, vil ikke kommentere den hemmelige etterforskningen. Han har gått hardt ut mot politiets mistankegrunnlag og at politiet opprettholder Sloraveien som et drapsåsted.

– Etter min vurdering har politiet ikke bevismessig grunnlag for å konstatere at hun ble drept før hun ble fraktet over dørstokken i Sloraveien. Det er minst like sannsynlig at et eventuelt drap har funnet sted etter at hun ble tatt bort fra boligen, har Holden uttalt til VG.

Av samme årsak ønsket forsvareren å sette en stopper for politiets ransakinger av ekteparets bolig. Nedre Romerike tingrett vurderte derimot at huset kunne være et drapsåsted og ga politiet tillatelse til å fortsette.

Publisert: 20.05.20 kl. 16:45

