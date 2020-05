UAVKLART SITUASJON: Et SAS-fly med 83 passasjerer landet på en egen del av Gardermoen 7. mars. Årsaken var at passasjerene har vært i Nord-Italia. Foto: Privat

Ett av 3201 fly fra utlandet smittesjekket på Gardermoen siden mars

3201 fly landet på Oslo Lufthavn Gardermoen etter reise fra utlandet mellom 1. mars og 12. mai. Kun ett av flyene ble sendt til smittemottak.

Nå nettopp

På Gardermoen ble det i starten av mars rigget klart til et mottakssenter for flypassasjerer som potensielt kunne være smittet av coronavirus.

Flyene skulle lande på en egen del av Gardermoen, der passasjerene ville bli tatt imot av helsepersonell i fullt smittevernutstyr, som ville gi dem helsesjekk og informasjon.

I perioden 1. mars til 12. mai landet det 3201 fly fra utlandet på Oslo Lufthavn Gardermoen, viser tall fra Avinor som VG har fått innsyn i. Flyene har ankommet fra en rekke storbyer som Madrid, New York, London, Istanbul, Paris, Stockholm, Rio de Janeiro, Doha og Islamabad.

Bare ett av dem ble sjekket på smittemottaket.

GARDERMOEN: Kun et fly ble sendt til smittemottaket i perioden. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten

«Var en uavklart situasjon»

Flyet som ble tatt imot på mottaket ankom Gardermoen 7. mars fra Lyon i Frankrike. Om bord var 83 nordmenn som hadde vært i Nord-Italia.

– Det var en helt uavklart situasjon. Vi visste at de kom fra ferie fra en belastet region. Da valgte vi å bruke mottakssenteret, sier Lars Meyer-Myklestad, kommuneoverlege i Ullensaker, til VG.

– Hva med de andre 3200 flyene?

– Dette er fly med antatt friske passasjerer som kan ha blitt utsatt for smitte. Alle de andre 3200 flyene har vært regulære flighter, der vi ikke har fått noen meldinger på forhånd om at det var en uavklart situasjon.

Ifølge kommuneoverlegen har det vært ekstra kontroll med alle ankomster til Gardermoen siden coronautbruddet:

Alle passasjerer skal ha fått utlevert et informasjonsskriv om karantenekrav og beskjed om å melde seg for helseteam til stede om de har symptomer. Informasjonen skal ha blitt gjentatt over høyttaleranlegget, og alle skal ha hatt anledning til å melde seg for tydelig merket helsepersonell. I tillegg har helsepersonell de siste dagene målt temperaturen på mange av dem som ankommer Gardermoen, oppgir Meyer-Myklestad.

Coronasmittede ble ikke fanget opp

Det er imidlertid blitt påvist at coronasmittede har ankommet Norge med fly som ikke ble sjekket.

29. februar landet et charterfly fra Innsbruck i Østerrike på Gardermoen. Om bord var åtte passasjerer med coronavirus, som hadde vært i Nord-Italia. Flere medpassasjerer testet senere positivt.

I mars ankom det dessuten charterturister fra Solgården ferie- og helsesenter på Costa Blanca i Spania, uten at det var innført spesielle smittetiltak på Gardermoen. 70 personer er smittet av corona og ti er døde etter å ha oppholdt seg på Solgården, viser VG kartlegging.

På Torp flyplass ble ingen smitteverntiltak iverksatt da det landet et fly fra det italienske corona-episenteret Bergamo 8. mars. Da et nytt fly fra Bergamo ankom flyplassen noen dager etter var imidlertid situasjonen en helt annen: Da gikk en lege om bord i fullt smittevernutstyr, og ingen fikk forlate flyet før helsepersonell hadde sjekket dem.

Kapteinen varslet

En spesiell melding fra en kaptein utløste at beredskapsalarmen gikk hos kommuneoverlegen i Ullensaker 7. mars, før flyet fra Lyon skulle lande på Gardermoen.

Kapteinen hadde tatt kontakt med SAS’ operasjonssenter i Stockholm for å varsle om at en rekke av passasjerene hadde vært i Torino i Nord-Italia og deretter tatt seg til Lyon med buss. Avinor informerte deretter kommuneoverlege Meyer-Myklestad.

«BEKYMRINGSMELDING !!!VS: Passasjerer fra Nord-Italia, SK7516/07 MARS», skrev han i emnefeltet i en e-post til Helsedirektoratet tidlig morgen 7. mars.

Klokken 23.14 landet flyet med de 83 nordmennene som kom fra corona-karantene i Nord-Italia eller fra flyplasser i «risikosonen» i Italia. Ingen av passasjerene hadde symptomer, og ble sendt hjem til 14 dagers karantene.

«Vellykket seanse, alt etter planverket og det vi har øvd på, særdeles god samhandling, flyet tømt på rekordtid», konkluderte kommuneoverlegen dagen etter i en e-post til beredskapskoordinator.

Publisert: 15.05.20 kl. 20:09

