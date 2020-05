17. MAI-SENDING: Nadia Hasnaoui (i midten) og Christian Strand er årets programledere i NRKs 17. mai-sending, mens Ida Kjøstelsen (venstre) er med som reporter. Bildet er tatt før fjorårets sending. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Satte grøten i halsen etter NRK-tabbe: Jegermarsj ble «negermarsj»

Det var under NRKs 17. mai-sending at det skjedde en glipp i tekstingen for døve- og hørselshemmede.

Nå nettopp

Tabben skjedde da programleder for NRKs 17. mai-feiring, Christian Strand, introduserte at Kampen Janitsjarorkester skulle spille Gammel jegermarsj like før klokken 15 søndag ettermiddag.

Øistein Winther fra Kirkenes forteller at han og familien i Bergen sperret opp øynene da de oppdaget feilen.

– Det er som å sette rømmegrøten i halsen. Vi er bare fire stykker som sitter her som følge av viruset. Det var nok et lite uhell. Det har nok gått litt fort i svingene, ler Winther.

TABBE: Familien Winther Andersen knipset dette bildet av NRKs tekste-tabbe. Foto: Skjermdump

Han forteller at det var på grunn av svigermor på på 88 år at de benyttet seg av NRKs simultantekst-tilbud.

– Hun hører litt dårlig, så det er derfor vi har tekst-tv. Vi ble ikke bare tette i ørene, men i halsen også der vi satt og spiste rømmegrøt. Vi lo godt da vi så det, og svigermor sa at «det der er vel ikke riktig», sier han.

NRK: – Beklagelig

TV-sjef i NRK, Arne Helsingen, sier at han ikke selv har sett feilen, men at feil kan skje all den tid det går unna med direktetekstingen.

– Hvis det har skjedd en glipp på en bokstav, så forekommer det i den tjenesten så lenge det ikke er automatisert, sier Helsingen.

– Det er beklagelig, men det er en veldig stor jobb.

Han opplyser at seks tekstere sitter hele døgnet og tekster to kanaler.

– På mange sendinger kan det være tekstet på forhånd, men her skjer det hele tiden noe nytt hvor noen sitter og tekster direkte for de som har behov for teksten. Det viktigste er at man gjør det tilgjengelig for de som har problemer med å høre, sier Helsingen, og understreker at det hele var et rent arbeidsuhell.

FAMILIEN ANDERSEN WINTHER: Hilde (53), Åslaug (88), Øistein (54) og Andrea (19) feirer 17. mai sammen i Bergen. Foto: Privat

Roser NRKs sending

TV-sjefen er ellers meget fornøyd med sendingen.

– Jeg synes det har vært veldig mye flott som har skjedd i Norge. Jeg synes den speiler det godt. Jeg håper også at publikum opplever at det er en fin dag gjennom TV-skjermen og at det er med å skape en stemning når mye av det vante er borte eller annerledes. Det er mye av målet med sendingen.

Også Øistein Winther kommer med ros til NRKs sending.

– Det er litt spesielt i disse koronatider, så da hjelper det jo med litt god TV-underholdning, sier Winther.

Publisert: 17.05.20 kl. 16:46

Fra andre aviser