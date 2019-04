NY ANKLAGE OM SVINDEL: Emil Aways tilbyr en app som gjør at du kan dele kollektivbilletten din med andre. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ruter advarer mot billettdeling-tjeneste: Svindel

Emil Aways, som ble anklaget for å tappe småbeløp fra drosjekunder, har laget en ny tjeneste som gjør at du kan dele Ruter-billetten din. – Svindel, sier Ruter.

Nå nettopp







Ruter .top er Aways nye tjeneste, hvor han markedsfører at Ruter-kundene gjennom hans app kan dele buss- eller trikkebilletten.

«God påske Oslo-folk! Dyrt med trikk og buss? Nyt heller gratis billett-deling for Oslos kollektivtransport», er budskapet han sprer gjennom sms – fra et telefonnummer som er registrert på et kvinnenavn fra Gjøvik.

Men det er Emil Aways som tar telefonen når VG ringer.

Han forsikrer at det ikke er svindel.

– Nei, dette er bare god gammeldags deling. I gamle dager delte du månedskort eller andre type kollektivkort med kameratene dine. Dette er den moderne og digitale utgaven av slik deling.

IKKE RUTER: Ruter.top er utformet slik at det ser ut som et Ruter-opplegg.

– Ruter ønsker nok at alle skal betale billett?

– Deling har foregått i alle år og det vil fortsette.

– Hva tjener du på dette?

– Absolutt ingenting, jeg bare gjør det fordi det er gøy med ny teknologi.

Han sier han for tiden bor i Athen og at han gjort det i ett års tid.

– Svindelforsøk

I Ruter har alarmen gått.

Pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter sier de tok grep langfredag.

– Dette er et svindelforsøk vi har tatt på alvor. Siden det er midt i påsken har vi foreløpig ikke fått vurdert hvilke skritt vi vil ta. Men vi vil advare folk mot å la seg lokke til å bruke dette opplegget. Fredag sendte vi også melding ut til alle våre kontrollører og gjorde det klart at Ruter.top ikke er en gyldig billett og at det ikke er noe som Ruter står bak.

VG skrev om Aways flere ganger i desember 2018.

Han drev Uber-konkurrenten Ride og VG avslørte at mange av kundene opplevde at det ble trukket små beløp fra kontoene deres, uten at de hadde kjørt med Ride.

– Det hele har begynt i august i år. Plutselig ble det trukket beløp på kontoen min med beløp på 95–99 kroner en gang eller to. Så oppdaget jeg at det hadde økt på i september og oktober, der det blir trukket såkalt «member fee» flere dager på rad. Til sammen har nesten 3000 kroner gått ut fra min Visa-konto; selv om jeg i denne perioden ikke har brukt Ride.am en eneste gang, sa en kvinne til VG.

DnB: Svindel

En annen fortalte hvordan kontoen ble tappet seks ganger bare på en dag.

Aways avviste anklagene og sa det dreide seg om en avgift som trekkes fra kunder som har såkalt aktivt medlemskap.

– På samme måte som andre digitale portaler og tjenester, slik som Netflix, Spotify og andre, er avgiften klart oppført i vilkårene og kan enkelt avsluttes i innstillingene med et par tastetrykk. Avgifter trekkes aldri fra medlemmer som har avsluttet sitt medlemskap, sa han.

DNB mente kundene ble svindlet.

– Disse svindlene er farlige, fordi summene er så små at kundene ofte ikke merker dem. Men samlet kan det bli mye penger for dem som står bak dette, sa informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Publisert: 20.04.19 kl. 15:21