SV-Eide mener Solberg er «soft» mot IS-krigere

Petter Eide (SV) mener statsminister Erna Solberg gir IS-krigere med norsk statsborgerskap en frihavn ved ikke å straffeforfølge dem i Norge.

– SV vil ha norske terrorister i norske fengsler. Men statsministeren legger opp til at mistenkte norske terrorister skal gå fri – hvis de ikke møter opp frivillig i Norge, sier justispolitisk talsperson i SV, Petter Eide.

Torsdag morgen fremmer han sammen med SV-leder Audun Lysbakken og partikollega Karin Andersen et representantforslag for Stortinget om at IS-krigere med norsk statsborgerskap skal straffeforfølges her hjemme.

– Jeg er veldig sjokkert over signalet statsministeren og utenriksministeren gir. Hva slags rettsprinsipp er det? Kriminelle går jo ikke fri i Norge hvis de ikke møter opp på politistasjonen, sier han.

– At det skal være frivillig å møte opp, holder ikke.

Erna Solberg har sagt at Norge ikke kan nekte norske borgere som har reist til Syria og Irak som fremmedkrigere og sluttet seg til IS å komme hjem, men har presisert at de vil bli straffeforfulgt når og om de kommer tilbake til Norge.

Statsministerens kontor (SMK) har henvist til Utenriksdepartementet (UD) for svar om denne saken. UD har ikke rukket å svare ennå, men vil svare etter at forslaget er lagt frem i Stortinget.

Følge opp FN-anmodning

SVs forslag har tre deler:

**Stortinget ber regjeringen bidra til at personer med norsk statsborgerskap som kan mistenkes for krigsforbrytelser, eller medvirkning til krigsforbrytelser, i Syria/Irak blir identifisert.

**Stortinget ber regjeringen legge til rette for oppfølging av anmodningen fra FNs humanitære regionale koordinator om at hvert enkelt medlemsland i FN må straffeforfølge mistenkte krigsforbrytere i sine respektive land.

**Stortinget ber regjeringen sikre at påtalemyndigheten har tilstrekkelige ressurser til å prioritere en rettsforfølgelse av norske statsborgere som er mistenkt for krigsforbrytelser i Syria/Irak.

– Undergraver folkeretten

«Norge er forpliktet gjennom Genèvekonvensjonene om å rettsforfølge «våre egne» mistenkte krigsforbrytere», skriver de tre stortingsrepresentantene.

– Sterke internasjonale forpliktelser tilsier at Norge må ha en helt annen og aktiv rolle. Folkerettslig er jeg på veldig trygg grunn, sier Eide.

Han mener signalene som Erna Solberg sender undergraver det som er avgjørende i folkeretten:

– Land må stå sammen om å ta krigsforbrytere. Hvis ikke får de frihavner hvor de kan gjemme seg bort. Det får koste hva det koste vil.

– Hvordan skal man i praksis få dem til Norge?

– Påtalemyndigheten kan på eget initiativ prioritere disse sakene. Solbergs uttalelser signaliserer at de ikke trenger å gjøre det, sier Eide.

– Politiet i Norge vet ganske godt hvem fremmedkrigerne er. Identiteten kan deles med Interpol og politiet i Syria og Irak, som vil stå for pågripelse av mistenkte. De skal så overføres til Norge.

– Taktisk grep å hente hjem foreldreløse

Eide er kritisk til å bruke uttrykket «å hente dem hjem» om IS-krigere og påpeker at det er snakk om mennesker som er mistenkt for å ha begått de aller verste krigsforbrytelser.

– Det skal møtes med knallharde internasjonale reaksjoner. I Norge er det inntil 30 års fengsel for krigsforbrytelser. Også medvirkning til krigsforbrytelse vil straffes. SV vil ikke være «softe» i dette spørsmålet. Her er det er statsministeren som er grei og «soft» når hun lar krigsforbrytere være i fred.

– Om du ikke holdt sabelen, så var det du som slipte den. Begrepet «IS-kvinner» er misvisende. Vi snakker om mistenkte krigsforbrytere.

– Ligger det et ønske om å få hjem Syria-barna mellom linjene i forslaget deres?

– Det er et humanitært spor – fremmedkrigerne er et politispor. Hvis de har barn, må de bli med på lasset hjem. Da må barnevernet ta ansvaret.

Tirsdag uttalte Erna Solberg at hun vil forsøke å hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere fra Syria til Norge.

Eide mener at dette er et taktisk grep for å unngå å måtte kjøre straffeprosesser mot mistenkte IS-foreldre i Norge, ettersom norske myndigheter ikke her juridisk mulighet til å ta barn mot foreldres vilje.

– Dette utspillet gir regjeringen et skinn av humanisme. På en elegant måte sklir de unna hovedproblemet, sier han.

