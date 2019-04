SAS-reisende: – Vi vet ikke hva som skjer videre

Fortvilte passasjerer får kansellert flygingene sine på grunn av pilotstreiken i SAS. Nå deler selskapet ut mat og vann til reisende som må vente.

På Gardermoen treffer VG flere reisende som lever i uvisshet om reisen de skal ut på. Phil Murray er turist fra Australia har de siste dagene reist rundt i Norge med Hurtigruten. Han møtte opp på Oslo Lufthavn fredag morgen for å ta fatt på den lange reiseveien hjem.

– Vi visste ingenting om hva som skulle skje, bare at vi skulle møte opp her, forteller han.

– Jeg skulle ta flyet til Singapore, videre til Melbourne og så hjem til Tasmania. Da vi kom hit fikk vi beskjed om at flyene ble kansellert på grunn av streik. Men vi vet fortsatt ikke hva som kommer til å skje videre, forteller han.

Omkring hundre reisende har samlet seg ved hjelpeskranken til SAS. Her trekker de kølapp og venter på hjelp.

673 flyginger kanselleres og 72.000 passasjerer rammes av pilotstreiken i SAS i løpet av fredag. Totalt 500 norske piloter er tatt ut i streik som følge av brudd i meglingen mellom Norsk Flygerforbund og Parat på den ene side og NHO Luftfart. Piloter fra Sverige og Danmark er også tatt ut. Større forutsigbarhet i turnusordningen har vært hovedkravet, men lønn har også vært en del av meklingen.

Streiken omfatter ikke flyginger som opereres av samarbeidspartnerne, som tilsvarer rundt 30 prosent av samtlige flyginger.

«CANCELLED»: Slik ser avgangstavlen på Oslo Lufthavn ut fredag morgen. Foto: Privat

Må vente på flyplassen

Utenfor SAS sin hjelpeskranke er er det satt ut ekstra plaststoler og kabinpersonale som ellers ville ha flydd deler ut vann og polarbrød til passasjerer som må vente. De deler også ut et skriv der det blant annet står at man kan få refusjon for mat og hotell intill visse beløp. Kainpersonalet sier til VG at passasjerene foreløpig har tatt beskjedene greit.

Norske Peder er fungerende reiseleder for bedriften sin, som egentlig skal feire treårsjubileum i Brussel.

– Nå vet vi ikke om vi får reist, sier han, som er på Gardermoen sammen med flere kolleger fredag morgen.

Peders reisefølge har gledet seg til jobbreise som har vært planlagt i flere måneder.

– Vi håper på det beste. Det sto ikke noe om at flyet vårt skulle være kansellert før vi reiste, så vi møtte opp. Vi har fått hjelp så langt og håper på en rask løsning. Vi frykter det verste, men håper vi kan få en mellomlanding på vei til Brussel.

– Har SAS sagt noe om hva som vil skje hvis ikke?

– Nei. Det har de ikke sagt noe om.

Belgiske Naomi ankom Gardermoen fra Svalbard klokken fem fredag morgen. Da hadde hun fått en SMS om streiken og at hennes flyging videre til København ville bli berørt.

— Jeg håper fortsatt jeg kan komme meg til København, der jeg studerer. I verste fall får jeg reise tilbake til Svalbard - kjæresten min er der, sier hun, men håper fortsatt hun kan komme seg til Danmark med fly.

— Jeg har bare ventet tre timer. Det er vel ikke så ille? Jeg får tilpasse meg situasjonen og vente på mer informasjon, sier hun.

Publisert: 26.04.19 kl. 08:17 Oppdatert: 26.04.19 kl. 08:36