TIL ULLEVÅL: Føreren av personbilen ble fraktet til Ullevål sykehus med Seaking-helikopter. Foto: Theo Aasland

Passasjer siktet for drapsforsøk på sjåfør: – Det er en trist og forferdelig sak

Passasjeren som er siktet på drapsforsøk på sjåføren av bilen som frontkolliderte med en tankbil på E18 nekter straffskyld.

Mandag kveld kolliderte en personbil og en tankbil på Langangenbrua i Porsgrunn. Føreren av personbilen ble sittende fastklemt, og ble til slutt frigjort og fløyet til Ullevål sykehus med helikopter.

Tirsdag ettermiddag opplyser politiet at passasjeren i bilen, en mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk.

– Jeg har vært hos ham i flere timer og gått gjennom saken og siktelsen. Han nekter straffskyld, forteller mannens forsvarer Bjørn Erik Rødser.

Han sier at klienten hans har det fælt både psykisk og fysisk, og at det første han spurte om var hvordan det gikk med føreren av bilen.

– De kjenner hverandre ganske godt. Det er en trist og forferdelig sak. Det er det som er oppsummeringen av denne saken; den er bare trist, sier Rødser.

Mannen i 30-årene er ikke avhørt av politiet enda. Rødser forteller at det er grunnet siktedes helsetilstand.

– Dette er en sak om tilregnelighet. Jeg har bedt om en prejudisiell vurdering av ham og den har blitt etterkommet. Da jeg dro satt han og snakket med sakkyndige, sier forsvareren.

Ikke varetektsfengslet

Fornærmede er lagt inn på sykehus. Tilstanden skal være stabil, men han kan foreløpig ikke avhøres, skriver politiet i en pressemelding.

Den siktede mannen sitter fortsatt i arresten, og vil gjøre det frem til i morgen tidlig.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag skriver politiet at de vil ta stilling til varetektsfengsling i løpet av dagen.

– Politiet har ikke begjært ham varetektsfengslet enda. Han ble pågrepet i går, så de har fortsatt litt tid før det må avgjøres, forklarer Rødser tirsdag kveld.

Hvordan siktede vil stille seg til en eventuell varetektsfengsling ønsker ikke Rødser å kommentere nå.

– Det får vi ta en vurdering på i morgen.

Dashbord-opptak

Det er en video fra dashbordkameraer i to kjøretøy og opplysninger fra vitner på stedet som gjør at politiet mener at det er skjellig grunn til å mistenke passasjeren for drapsforsøk på føreren av personbilen, skriver de i pressemeldingen.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med nærmere detaljer for hendelsesforløpet, sier seksjonsleder for etterforskning ved Grenland politistasjon, Annie Sandersen, til VG.

Så langt er kriminaltekniske undersøkelser på stedet gjennomført, videobevis sikret og noen vitneavhør foretatt, skriver politiet. Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har også foretatt undersøkelser på stedet.

Sandersen legger til at en rekke etterforskningsskritt gjenstår for å avklare hendelsesforløpet, og at etterforskningen av saken prioriteres høyt.

Publisert: 25.08.20 kl. 20:51

