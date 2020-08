AUF-medlem: – Endelig kom metoo til Trøndelag

TRONDHEIM (VG) Fra talerstolen tok flere deltagere på årsmøtet til Trøndelag Ap et oppgjør med en ukultur i partiet.

I et følelsesladet innlegg sa AUF-medlem Julie Indstad Hole at hun håpet jentene i AUF aldri mer trenger å ha møter i forkant av årsmøtefestene for å advare hverandre om hvilke menn de bør passe seg for.

– For meg betyr dette ledervalget så inderlig mye, sa Hole da hun gikk på talerstolen under dagens fylkesårsmøte i Trøndelag Arbeiderparti.

– De siste dagene har vi stått overfor et veivalg mellom gammelt og nytt. Det har vært tøft å høre fra dem som har vært utsatt. Det sies at det er på tide å snakke om politikk, men ingenting er mer politisk enn hvordan våre jenter i vårt eget parti skal ha det.

Hole rettet en spesiell takk til Sandra Skillingsås for denne uken å ha stått fram og fortalt om opplevelser med ukultur og ubehagelige opplevelser i Trøndelag Arbeiderparti.

– Jeg trodde aldri denne dagen skulle komme, men jeg vil rette en stor takk til deg, Sandra. Tusen, tusen, takk! Endelig kom metoo til Trøndelag.

ENDELIG: Julie Indstad Hole i Trøndelag AUF takket Sandra Skillingsås fra talerstolen. Foto: Heiko Junge

– Riv ruskende galt

Også nestleder i Trondheim Ap, Audun Lønmo Knudsrød, snakket fra talerstolen om ukulturen.

– Når jenter må ha egne møter for å advare hverandre mot hvilke menn de må passe seg for, da er noe riv ruskende galt.

Han hyllet kvinnene som har varslet og tok et oppgjør med ukulturen i partiet.

– Hvis alle begynner å skylde på alle andre, da hjelper det i hvert fall ingenting. Jeg har lært at man skal ta ansvar for det man har gjort galt, sånn har det ikke vært i Trondheim Arbeiderparti.

Han mener folk ikke tør å si fra om det som er galt.

– Alle har turt å si “maktkamp og mediepress”, ingen har turt å si “vi har et problem”. Endelig er det noen som tør å si fra, jeg håper flere tør. Og folkens, vi må være forberedt på at de sier fra til noen andre enn oss, inntil tilliten er gjenoppbygd, sa Audun Lønmo Knudsrød.

Han fikk støtte av leder for Trøndelag AUF, Håkon Einarsve.

AUF: – Vår plikt å lytte

– Vi har hørt om en kultur vi ikke kan være bekjent med, sa Einarsve.

– De siste dagene har vært tunge, men de har dessverre har vært nødvendige. Vi kan ikke vike fra det urokkelige kravet om at du alltid skal være trygg i Arbeiderpartiet. Det er vår fordømte plikt å lytte til det som har skjedd, selv om du ikke selv er rammet, sa Einarsve.

– Kan ikke lenger stå i dette

Fredag kveld ble Trond Giske vraket fra innstillingen til ny fylkesledelse, og Rennebu-varaordfører Marit Bjerkås ble innstilt som ny leder for Trøndelag Ap.

Giske er på plass under årsmøtet og har varslet at han vil ta ordet.

Fredag kveld meldte Trond Giske at han ikke vil utfordre Bjerkås og at han ikke vil stille til gjenvalg til Stortinget.

– Det er umulig å stå i en situasjon hvor hverken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder. Dette tar ikke slutt, folk kan uten dokumentasjon fremføre anklager mot meg hver gang jeg søker politiske verv. Det skjedde i fjor, det skjer igjen nå, og det vil kunne skje i fremtiden, skrev Giske på Facebook.

– Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget. Belastningen blir for stor. Jeg er lei meg overfor alle som støtter meg og som oppfordrer meg til å stå på. Jeg skulle gjerne fulgt oppfordringen og bidratt til å bygge et godt og sterkt Arbeiderparti. Det er dessverre ikke mulig, skriver Giske.

