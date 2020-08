SØRGER: Alison van Scheers (31) fra Oslo får ikke reiseforsikring for å følge sin bror til graven i USA. Foto: Privat

Kan ikke følge bror til graven: - Gjeldsslave hvis jeg blir syk

Alisons bror døde brått hjemme i USA. For henne er det livsnødvendig å reise dit for å være hos familien. Men blir hun coronasyk, har hun ingen forsikring.

Nå nettopp

UD fraråder reiser til USA som ikke er strengt nødvendige. Alison van Scheers (31) i Oslo synes ikke hun får svar på om brorens begravelse er strengt nødvendig.

– Jeg sliter med en indre kamp. Det jeg ønsker aller mest, er å være med familien. Men blir jeg covid-smittet i USA, kan sykehusregningen bli astronomisk, sier Alison til VG.

Faren utvandret til USA for 16 år siden. Tenåringsdøtrene ble med ham, men Alison flyttet tilbake til Norge etter ett år. Hun har både norsk og amerikansk statsborgerskap.

Døde 28 år gammel

Faren er gift på nytt med en amerikansk kvinne. Sønnen hennes, som er Alisons stebror, ble uventet funnet død natt til lørdag, bare 28 år gammel.

RISIKO: Alison tar ikke sjansen på å dra til USA uten forsikring, mens coronapandemien raser. Foto: Privat

– Tross avstanden står vi hverandre veldig nær. De siste årene har jeg besøkt familien to ganger i året. Vi ringer hverandre minst en gang i uken.

– Hva betyr det for deg å delta i begravelsen?

– Finnes det ord for sånt? Å være sammen i sorgen? Da jeg sa til pappa at jeg muligens kunne komme, begynte han å gråte. Og pappa gråter ikke.

Kan bli gjeldsslave

Med amerikansk pass får Alison innreise til USA. Men hun trenger også forsikring.

– Hvis jeg blir coronasmittet og må innlegges, kan jeg i verste fall bli gjeldsslave resten av livet om jeg ikke har forsikring. De økonomiske konsekvensene er enorme, sier 31-åringen.

Hun tilhører ingen risikogruppe.

– Men jeg vet ikke hvordan jeg vil reagere på viruset. Sannsynligvis går det fint, men sykdommen kan ta et annet og mer alvorlig forløp, sier Oslo-kvinnen.

– Hva er strengt nødvendig?

Gjensidige anbefaler kunder som Alison å følge UDs reiseråd og skriver at ingen hendelser som har sammenheng med coronasituasjonen, vil være dekket av reiseforsikringen.

– UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige. Men hva er nødvendig, om det ikke skulle være å støtte nær familie som står midt oppi en tragedie, spør Alison.

STUDENT: Alison van Scheers (31) er student i Oslo. Foto: Privat

Hun har kontaktet Utenriksdepartementet, Folkehelseinstituttet og forsikringsselskapet for å få klarhet i definisjonen av strengt nødvendig, men opplever ikke at hun får svar.

Dekker ikke uansett

Gjensidige kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen sier at det er opp til den enkelte hvilke reiser som er strengt nødvendige å foreta.

– Vi skiller ikke mellom strengt nødvendige og andre reiser. Ikke i noe tilfelle dekker vi hendelser som har sammenheng med covid-19 i røde land som USA, sier Thoresen.

SAMTALE: På telefon holder Alison tett kontakt med far og søster, som er utvandret til USA. Foto: PRIVAT

– Risikoen for høy

Han viser til prinsippet om at selskapet forsikrer mot det plutselige og uforutsette.

– Under en pandemi er det ganske stor sannsynlighet og risiko for at du kan bli syk, det er ikke uforutsett. Da blir risikoen for høy for oss, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Men du forstår det vanskelige valget kundene stilles overfor?

– Klart det er et dilemma for en som må ta risikoen på egen kappe. Om hun reiser til et rødt land og blir syk, kan det bli veldig dyrt, sier Thoresen i Gjensidige.

Han sier at forsikringsselskapene har samme holdning, men legger til at Gjensidige er alene om å dekke andre skader og uhell som inntreffer ved reise i røde land.

Se pandemiens utvikling i verden i VGs coronaspesial

Klikk for å aktivere kartet

200.000 smittet i Arizona

Alisons familie bor i Phoenix i Arizona. Ifølge New York Times har delstaten registrert ca. 200.000 corona-tilfeller. 130.000 av dem er i fylket Maricopa, hvor Phoenix ligger.

Siste halmstrået er en ordning kalt kortsiktig helseforsikring i USA. Oslo-kvinnen undersøker vilkårene, men har i utgangspunktet bestemt seg for ikke å reise.

– Det er noe av det verste jeg har fortalt far og søster. Det var ufattelig ubehagelig å fortelle at jeg ikke kan komme i min brors begravelse neste fredag.

Publisert: 27.08.20 kl. 13:25

Les også

Mer om Coronaviruset Gjensidige USA Reiseforsikring Reiseråd

Fra andre aviser