Mann tatt på blodtrimmet elsykkel i Larvik

En mann i 50-årsalderen ble stanset av politiet i Larvik onsdag fordi han råkjørte på en trimmet elsykkel.

– Vi har beslaglagt sykkelen og anmeldt ham for å ha kjørt uten førerkort, sier operasjonsleder Merete Kvaal i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mannen ble stanset av en politipatrulje i Frankendalsveien klokka 14.43 onsdag.

Politiet melder at de har mistanke om at elsykkelen er modifisert til å kunne kjøre godt over lovlig hastighet, opp mot 35 kilometer i timen.

Publisert: 26.08.20 kl. 16:07

