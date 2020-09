Kraftige reaksjoner etter NRKs SIAN-debatt: – Jeg ble sjokkert

SIAN fikk navngi muslimer de mener bør «deporteres eller interneres». Det får flere til å reagere.

– Jeg ble sjokkert, sier Lena Larsen om programmet.

Hun er gift med Basim Ghozlan, tidligere leder i Islamsk Råd og forstander i Rabita-moskeen i Oslo. Ghozlan var en av flere muslimer SIAN-leder Lars Thorsen nevnte da «Debatten»-programleder Fredrik Solvang ba ham navngi hvilke muslimer de ønsker å sende ut av Norge.

Debatten ble sendt torsdag kveld og handlet om ytringsfrihet. Debatten skjer etter sammenstøt mellom SIAN og motdemonstranter i både Bergen og Oslo de siste ukene.

Blant dem som var invitert var SIAN-leder Lars Thorsen. Ifølge Solvang var det ingen som ønsket å debattere Thorsen direkte, derfor gjennomførte programlederen et intervju direkte med ham tidlig i programmet.

Utgangspunktet for intervjuet var innholdet i en av SIANs brosjyrer, der organisasjonen blant annet skriver at «alle gode muslimer er dårlige medmennesker». De tar også til orde for at muslimer som arbeider for å innføre Islam er «en trussel for rikets sikkerhet og må deporteres eller interneres på livstid».

I intervjuet ber Solvang SIAN-lederen om å redegjøre for hvem det her refereres til, og ber Thorsen om å gi eksempler på konkrete personer som han ville omtalt som «gode muslimer». Det var her at Thorsen blant annet navnga MDG-politiker og tidligere leder i Islamsk Råd, Shoaib Sultan, samt nevnte Ghozlan, som personer som burde deporteres.

Thorsen antydet også at Ghozlan har en lederposisjon i den politiske og religiøse organisasjonen Det muslimske brorskap.

Basim Ghozlan er forstander i Rabita-moskeen på Grønland, og tidligere leder i Islamsk Råd. Han synes NRK gjorde rett i å invitere SIAN til Debatten. Foto: Mattis Sandblad

Klager til Kringkastingsrådet

– Jeg representerer ingen islamsk organisasjon og er ingen offentlig person. Jeg har mitt daglige virke ved Senter for menneskerettigheter, sier Larsen.

Larsen var selv leder av Islamsk Råd fra 2000–2003, men har siden jobbet for å trekke seg tilbake fra offentligheten for å ha en akademisk karriere, forteller hun. Nå vil hun klage programmet inn til Kringkastingsrådet.

– Slik premisset var, hadde jeg ingenting i programmet å gjøre. Det er mitt hovedpoeng. Det andre er at de i etterkant snakker generelt om ytringsfrihet, og ikke tok tak i problematikken som kom frem. Det kan ikke stå uimotsagt at mennesker blir mistenkeliggjort og skal deporteres. Jeg kan ikke forstå at det skal være nødvendig å bruke mennesker som ofre for å få frem SIAN sitt poeng, sier hun.

Basim Ghozlan legger på SIANs kappe at han ble navngitt.

– Jeg synes det er bra at SIAN og retorikken deres blir avkledd. Noen mener NRK gjorde feil i å gå dem en plattform, men jeg synes det var på tide å avsløre alvoret i dette hatet som sprer seg, sier Ghozlan til VG.

Lena Larsen legger til at programleder Solvang åpenbart har gjort hjemmeleksen sin og lest seg opp på hva SIAN skriver og mener, men mener deretter programmet svikter i å gå inn i kjernen av problematikken.

– Mener du SIAN ikke burde vært invitert?

– Nei. Ytringsfrihetsprinsippet er vi hundre prosent enige om. Men tema burde vært traktert bedre – knivseggen mellom ytringsfrihet og hatprat.

– Viktig og riktig

VG har rettet spørsmål mot NRK og Solvang angående debatten. Solvang viser til redaktør i nyhetsdivisjonen, Knut Magnus Berge, og har ikke selv besvart VGs spørsmål.

– Vi hadde en debatt for yttergrensen av ytringsfriheten, og synes det var et poeng å ettergå hva SIAN egentlig står for. I den sammenheng kom det frem noen navn på offentlige personer han mener må interneres og deporteres, og det mener vi var illustrerende for hvor ytterliggående deres meninger er, sier Berge til VG.

– Disse personene var ikke selv til stede for å forsvare seg?

– Dette er navn på offentlige personer, og hensikten var å illustrere for publikum hvor ytterliggående meninger SIAN har. Sånn sett mener jeg det var effektivt, og jeg har ikke sett at noen av disse reagert negativt i en slik forstand.

– Lena Larsen er tidligere leder av Islamsk Råd og slik sett en offentlig person. Poenget med spørsmålet var nettopp å få et svar på hvor SIAN så for seg å deportere en med hennes bakgrunn. Jeg mener debatten vi hadde i går var viktig og riktig, og veldig krevende, og jeg mener at Fredrik klarte å få illustrert hvor ytterliggående SIAN er, sier Berge.

– Solvang spør gjentatte ganger om Thorsen kunne gi eksempler på personer som er «gode muslimer». Var det planlagt på forhånd å be om dette?

– Det som var planlagt var å illustrere SIANs tankegods. Det var ikke vår plan å lage en liste over folk som er truet, men det var en av måtene å få meningene deres frem, sier Berge.

Han legger til at han ønsker en klage til kringkastingsrådet velkommen, og at det er en god arena for å drøfte grensene for ytringsfriheten.

MDGs Shoaib Sultan mener Fredrik Solvang håndterte SIAN riktig på Debatten, men ser gjerne ser NRK beklage overfor Ghozlan og Larsen. Foto: Eskil Wie Furunes

Vant til å bli trukket frem

Shoaib Sultan sier til VG at han oppfatter uttalelsene som «ganske sjikanerende», og at han er vant til å bli uthengt – han er mest opprørt på vegne av Ghozlan og Larsen.

– Akkurat det skulle jeg gjerne vært foruten. Solvang ga meg en beklagelse på Twitter, og det er jeg glad for, men jeg skulle gjerne sett at Basim Ghozlan og Lena Larsen også fikk dette. SIAN kommer med anklager om at de tilhører det muslimske brorskapet, uten at dette blir imøtegått, sier Sultan til VG.

Torsdag kveld skrev Sultan på Facebook at han er bekymret over at organisasjonen får taletid i «Debatten», og hva de kan inspirere andre til å gjøre.

Sultan sier at han er vant til å bli trukket frem av SIAN, og at han derfor ikke reagerer særlig.

– Jeg ser at programlederen prøver å konkretisere hva SIAN sier og hva det betyr, og jeg har forståelse for grepet. I mitt hode er det et større problem at man lar SIAN slippe til orde i det hele tatt, og når man først skal det er det greit at de blir avkledd på denne måten, sier han.

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, mener at forespørselen om navn på enkeltpersoner var risikabelt.

– Det var flere navngitte mennesker som her ble oppgitt som personer som skal interneres og deporteres. Det kan være en belastning, og åpenbart ærekrenkende, selv om det kanskje ikke er det i juridisk forstand. De hadde ikke mulighet for imøtegåelse, og fikk ikke forsvart seg, sier Steen til VG.

Steen var selv paneldeltager, og omtalte i etterkant av intervjuet Thorsens karakteristikker av Sultan som «skamløse».

– Jeg tror de burde tenkt litt mer på dette spørsmålet. Strategien for å avkle SIAN i intervjuet synes jeg fungerte, men jeg savner sterkt at noen faktisk reagerer på det som ble sagt under intervjuet. Her står en justisminister, en politidirektør og en partileder, og ingen reagerer på noe av det. Det er ganske rystende, sier han.

