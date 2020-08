FLERE DAGER: Dersom man mistenker corona skal man holde seg hjemme. FHI mener derfor det kan bli aktuelt med flere omsorgs – og fraværsdager. Foto: Pascal Skwara / iStockphoto

FHI om fravær og omsorgsdager: Reglene bør gjennomgås

Reglene for fravær fra videregående skole og antall omsorgsdager bør gjennomgås, mener FHI.

Mandag starter barnehager og skoler igjen.

Regelen er klar:

For at smitte i barnehager og skoler skal holdes under kontroll, må både liten – og dermed ofte stor – fortsatt holde seg hjemme, selv ved milde symptomer på luftveisinfeksjon.

Dette kan føre til mye fravær for foreldre som må være hjemme med syke barn når sesongen for andre luftveisinfeksjoner begynner utpå høsten. For elever i videregående skoler kan det føre til at fraværsgrensen overskrides fordi elevene møter på skolen med milde symptomer.

Det skriver FHI i sin siste risikorapport fredag 14. august.

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor følgende tiltak:

Det bør vurderes å utvide antallet omsorgsdager for foreldre slik at de faktisk kan være hjemme med syke barn nå som barnehager og skoler vil ha lavere terskel for å utestenge barn.

Fraværsgrensen for elever i videregående skoler må ikke være til hinder for at elever kan være hjemme ved milde symptomer.

Et par dager kan føre til stryk

Leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen sier fraværsgrensen på ti prosent kan føre til stryk i enkelte fag allerede ved to-tre dagers fravær.

– Fraværsgrensen har en tendens til å pushe elever på skolen. Terskelen for å bli hjemme må være høyere. Ikke minst gjelder det i den situasjonen vi står i nå. Så lenge coronapandemien er et problem i samfunnet må vi enten droppe fraværsgrensen helt, eller gi elever i videregående mulighet for egenmelding.

– Kan ikke det føre til misbruk?

– Å måtte oppsøke et legekontor bare fordi man hoster er dårlig bruk av helsetjenesten. Her må vi egentlig bare ha tillit til elevene, sier Schultz.

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at reglene for fravær i den videregående skolen gjennomgås.

– Vi er helt enige i at fraværsgrensen ikke må gjøre at noen møter på skolen når de egentlig burde holdt seg hjemme. Ordinære fraværsregler gjelder, men vi vil følge nøye med på situasjonen og vurderer eventuelle tiltak i henhold til hvordan smittesituasjonen utvikler seg, sier Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

SKOLESTART: På mandag starter skolene igjen, da må smittevern tas alvorlig. Foto: SbytovaMN / iStockphoto

Barn er like smittsomme

Rostrup Nakstad viser til en fersk rapport fra det europeiske smittevernbyrået (ECDC) til at barn med covid-19-symptomer sprer virus i samme mengder som voksne og kan smitte andre på samme måte som voksne.

– Barn har likevel mildere symptomer på covid-19 enn voksne. De milde symptomene er nok den viktigste årsaken til at større utbrudd på skoler og barnehager er sjeldne, men ECDC fremhever at de forekommer, og at kan være vanskelig å oppdage på grunn av de svake symptomene hos barn, forteller Nakstad, og legger til;

– Det er derfor viktig å teste både barn og ansatte hvis man mistenker covid-19 tilfeller i en barnehage eller på en skole. Det vil da vanligvis ikke være nødvendig å stenge andre skoler eller barnehager i kommunen enn den som faktisk har et pågående smitteutbrudd.

VIKTIG Å TESTE: Fungerende helsedirektør, Espen Ropstad Nakkstad, forteller at for å unngå å stenge skoler og barnehager er det viktig å teste dersom man mistenker å være smittet. Foto: Krister Sørbø

– Skal vi holde barn med rennende nese hjemme fra barnehagen?

– Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, særlig etter at de har vært ute. Dette står det om i smitteveilederen for barnehage. Disse barna kan komme i barnehagen så lenge barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt, forteller Anja Johansen statssekretær ved Kunnskapsdepartementet.

– Noen barn kan også ha restsymptomer etter en luftveisinfeksjon, med for eksempel rennende nese eller sporadisk hoste. Disse barna kan også komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god, opplyser Johansen.

ØKTE ANTALL OMSORGSDAGER: Antall omsorgsdager ble doblet i perioden 13. mars til 30. juni. Foto: Krister Sørbø

– Smittesituasjonen er utfordrende

Rett før sommeren ble kvotene med omsorgsdager nullstilt slik at foreldre fra 1. juli til 31. desember får en full helårskvote, uavhengig av hvor mange dager de har vært hjemme med sykt barn.

– Dette gjorde vi nettopp fordi vi ser at smittesituasjonen fremover er utfordrende, og fordi det da er fornuftig å ta høyde for at behovet for fravær vil kunne være høyere enn i et normalår. Regjeringen følger for øvrig nøye med på situasjonen og vurderer behovet for tiltak fortløpende, forteller Torbjørn Røe Isaksen, arbeids – og sosialminister.

En vanlig kvote er på ti omsorgsdager. Kravet på omsorgsdager faller vekk det året barnet fyller 13.

VURDERER FLERE TILTAK: Margrethe Greve-Isdahl er overlege og spesialist på barnesykdommer i FHI. Foto: Frode Hansen

– Mener FHI at tiltakene fra regjeringen, som kom tidligere i år, svarer på utfordringen i risikorapporten – eller mener FHI at det trengs ytterligere tiltak?

– Vi må se hva som blir behovet utover høsten. Det er ikke sikkert at det må økes med omsorgsdager per i dag, men vi må se hva som trengs av flere tiltak. Det kan hende at det med helårskvote er mer enn nok, men det må vurderes utover høsten for å se om det er tilstrekkelig, forteller Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved FHI.

– Hva tenker dere av tiltak som kan innsettes?

– Det kan bli behov for flere dager. Det kan ikke være slik at foreldre er tom for omsorgsdager og derfor må sende barn i barnehage og skole. Det er viktig at de kan være hjemme også med milde symptomer.

Publisert: 17.08.20 kl. 05:15

