FESTSTOPP: Bildet er tatt i forbindelse med en fest i Middelalderparken i Oslo som ble oppløst forrige helg.

Flere hundre meldinger om feststøy: – Merker at utestedene har stengt

Corona ser ikke ut til å være en festbrems. Natt til søndag har politiet over hele landet fått minst 420 klager på støy i forbindelse med privatfester.

– Det er veldig mye meldinger om feststøy, sier operasjonsleder Marius Knudsen i Sør-Øst politidistrikt til VG i 02-tiden natt til søndag.

Fra klokken 23 til 01.47 har politiet i Sør-Øst mottatt 40 meldinger om bråk og ordensforstyrrelser fra flere steder i hele distriktet. Politiet har stanset flere fester i løpet av natten, men har ikke kapasitet til å håndtere alle.

– For oss er det mange flere støymeldinger nå som utestedene stenger tidlig, det er helt merkbart. Når utestedene er åpne må vi ha patruljer i sentrum, og nå blir støyoppdragene flyttet rundt omkring istedenfor, sier operasjonslederen. I hovedstaden beskriver operasjonsleder Rune Hekkelstrand natten som normal - med jevn pågang. Totalt 65 meldinger om forstyrrelse av natteroen har kommet inn.

Over hele landet er det nå blitt innført skjenkestopp fra midnatt hver dag, i tillegg til at det av smittevernhensyn frarådes å være mer enn 20 personer samlet.

Også i Møre og Romsdal er det helt åpenbart for politiet at festene nå har flyttet seg fra utesteder til private hjem.

– Jeg har ikke summert opp, men her har det vært veldig mange meldinger med klager på høy musikk, skrik og skrål. Vi merker at utestedene har stengt og at festene har festene har forflyttet seg, sier operasjonsleder Erik Mikalsen i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

– Full fest på bystranden

Også i Bergen har politiet måttet stanse flere fester natt til søndag, blant annet det de omtaler som «full fest» på bystranden på Møhlenpris.

– Vi er ikke arbeidsledige i natt heller, du, det er på det samme nivået som natt til lørdag, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til VG like før klokken 03 natt til søndag.

Da hadde politiet mottatt 50 klager på forstyrrelse av natteroen siden klokken 23. Da klokken nærmer seg 06 søndag morgen har tallet kommet opp i 65. Natt til lørdag fikk de rundt 40 klager på det samme.

– Vi er på to ulike adresser og skal avslutte der, og så ligger det litt på vent, sier operasjonslederen, og legger til at politiet ikke har kapasitet til å rykke ut på alt.

I Bergen ble det fredag bestemt å opprette et vedtak som konkret forbyr private sammenkomster med over 20 personer.

Denne helgen er den første der politiet i praksis kan anmelde folk for å feste i for store ansamlinger, men ifølge operasjonsleder Dahl-Michelsen har de så langt kun rykket ut på grunn av støy.

– Det går på gjentatte klager om støy, hyl og skrik og flasker som går i bakken. Smittevernet kommer litt i andre rekke, sier han.

Tidligere lørdag sa operasjonsleder Per Algrøy til VG at politiet ikke utelukker anmeldelser i forbindelse med festene.

– Denne helgen vil vi legge vekt på veiledning, og selvfølgelig løse opp i sammenkomstene med hjemmel i forskriften. Så kan det hende det blir anmeldelser med tanke på smittevern, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt lørdag.

Flere hundre meldinger

Også i Trøndelag har festglade fortsatt å holde folk våkne gjennom helgen. Natt til lørdag ble det meldt inn over hundre ordensforstyrrelser til politiet, og natt til søndag ser det ut til å bli minst like mange.

– Her er det god stemning, og vi har til nå loggført 75 meldinger om festbråk, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen til VG klokken 03.15.

Lørdag sa operasjonsleder Roger Mogstad til VG at de fleste meldingene handlet om hjemmefester.

– Det har vært mye. Vi fikk inn over hundre meldinger om forstyrrelser, de fleste i forbindelse med hjemmefester, opplyser Roger Mogstad, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt til VG lørdag.

Politiet er nødt til å ta hensyn til egen smitterisiko, og forsøker derfor å få roet ned festen uten å blande seg for mye inn i den.

– HMS på eget mannskap er sterkt. Vi frykter å smitte eget personell, sa operasjonsleder Mogstad lørdag.

– Det gjør det vanskeligere å rykke?

– Ja, fordi vi må risikovurdere eget mannskap, sier han.

Politiet i Sør-Vest har også hatt flere oppdrag natt til lørdag: Operasjonsleder Jøran Solheim sier til Dagbladet at de har fått 45 meldinger mellom klokken 22.30 og klokken 02.

Øst politidistrikt skriver på Twitter at de har fått inn 50 meldinger om støy og bråk mellom klokken 21 lørdag kveld og 04.30 søndag morgen.

Innlandet politidistrikt har til sammen fått 52 meldinger om festbråk fra hele distriktet mellom klokken 22 lørdag kveld og klokken 06 søndag morgen.

– Ingen konkrete utfordringer

I flere av de større byene i Norge er også nye og gamle studenter tilbake.

– Nå som studentene har kommet er det naturlig at det blir litt flere sammenkomster, men foreløpig har vi ikke noe negativt å omtale, forteller Morten Augensen, operasjonsleder for Troms politidistrikt.

– Når dere rykker ut til fester, er det slik at de fleste har holdt seg til under 20 personer?

– Folk forholder seg til det når vi kommer. Vi har ikke hatt noen konkrete utfordringer på det. Vi hadde ett tilfelle i natt hvor det var mer enn 20 personer samlet, men de forlot området da vi kom, opplyser Augensen.

les også Byrådsleder i Bergen: – Bekymret for utviklingen

– Bruk hodet

Unge i 20-årene ligger på smittetoppen for både juli og august. Flere av de smittede skal ha blitt smittet i forbindelse med festing.

Ved Agder politidistrikt opplevde de et høyt trykk forrige helg, men vesentlig mindre ordensforstyrrelser natt til lørdag, opplyser operasjonsleder Øyvind Hægeland.

– Forrige natt til søndag hadde vi 42 meldinger på ordensforstyrrelser – det er høyt. Fra i går kveld til i dag tidlig hadde vi litt over 20 oppdrag. Det var både studentfester, båtfester og ordensforstyrrelser i byen.

Ved 07-tiden søndag morgen var tallet oppjustert til 30 oppdrag. Operasjonsleder Hægeland har en klar oppfordring til de som skal på fest.

– Fortsett å bruk hodet, ikke drikk for mye, og vis ansvarlighet og solidaritet med den situasjonen vi er i.

Patruljerer i parker

I Oslo har politiet satt inn ekstra ressurser for å forebygge større ansamlinger i parker.

– Vi har innført strengere tiltak med tanke på drikking på offentlig plass fordi vi anser det som et smitteforebyggende tiltak. Derfor har vi hatt ressurser som har oppsøkt parker for å snakke med folk og håndheve drikkeloven, forteller Marianne Heidenstrøm, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Dersom man blir anmeldt for drikking på offentlig plass må man ut med 2500 kroner i bot.

– Foreløpig er det ingen som har blitt bøtelagt etter hva jeg har fått rapportert, forteller Heidenstrøm.

