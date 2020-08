GLOBAL HELSE: John Arne Røttingen blir norsk helseambassadør. Foto: Hallgeir Vågenes

Norge utnevner spesialrådgiver for internasjonal helse – skal jobbe med fordeling av coronavaksiner

Minst 170 internasjonale aktører jobber intenst for å utvikle coronavaksine. Norge går nå inn i det internasjonale vaksinearbeidet med spesialrådgiver John Arne Røttingen som helseambassadør.

– Det kan fort bli at de rike landene tar den største delen av vaksinemarkedet når de er klare. Derfor er det utrolig viktig å få på plass felles mekanismer rundt innkjøp og fordeling av vaksiner, sier Røttingen som kommer fra jobben som sjef for Forskningsrådet. De siste månedene har han ledet en Covid-19 studie for Verdens Helseorganisasjon.

Medisinske miljøer over hele verden jobber på spreng for å utvikle vaksine mot viruset som siden nyttår har kostet nesten 800.000 liv verden rundt.

– Det pågår et enormt utviklingsløp for å skaffe verden vaksine. 5-6 av rundt 170 prosjekter har startet opp fasen der vaksinen prøves på mennesker. Det er et veldig positivt bilde og jeg tror minst en av vaksinene vil kunne tas i bruk i 2021. Spørsmålet er hvem som skal bli vaksinert, sier Røttingen.

Som helseambassadør skal han følge opp Norges deltagelse i det internasjonale arbeidet.

– Samtidig som Norge er sterkt engasjert i arbeidet med å utvikle en vaksine mot covid-19, vil vi fortsette arbeidet for en rettferdig fordeling globalt, uavhengig av betalingsevne. Pandemien er et globalt problem som rammer sårbare grupper særlig hardt. Derfor må løsningen også være global og nå fram til alle, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

En normal vaksineproduksjon foregår først i liten skala, som et pilotprosjekt. Først etter at vaksinen er utprøvd og godkjent, blir den produsert i stort volum. Denne prosessen tar vanligvis lang tid.



Mange milliarder doser

– Dilemmaet med coronavaksine, er at behovet er så stort over hele verden. Verden har begrenset produksjonskapasitet. Behovet er mange milliarder vaksinedoser. Norge har ingen slike produksjonsfasciliteter, sier Røttingen.

Normalt er det myndighetene i et land som kjøper inn vaksine til sin befolkning. De kjøper trygge vaksiner gjenom anbudsrunder, vaksinene er utprøvd og godkjent i en prosess som tar lang tid. Situasjonen nå er ikke normal:

– Nå må man kjøpe inn vaksiner under risiko for at de ikke virker. Flere land og regioner har inngått avtaler om vaksinekjøp. Fattige land har ikke midler til slike avtaler, særlig hvis det er en risiko for at vaksinen ikke virker. Derfor jobbes det nå med en felles innkjøpsmekanisme, sier Røttingen.

Erfaringene fra svineinfluensaen i 2009 og kampen om munnbind i vinter, viste at de rikeste landene sikret seg den største delen av markedet.

– Det er viktig at hele verden får kontroll på coronasmitten. Det vil ta tid å produsere nok. Derfor er det viktig at vi får på plass felles innkjøpsmekanismer, sier Røttingen.

WHO har gjentatte ganger advart mot den økonomiske påvirkningen corona-epidemien vil få i verdens fattigste land og betydningen av å stanse smitten.

Publisert: 19.08.20 kl. 13:07

