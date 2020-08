FANGET PÅ FILM: Den spionsiktede nordmannen og den antatte russiske etterretningsoffiseren (til høyre) møttes på restaurant lørdag. Foto: VG-tipser

Dette er den utviste russeren: «I can't talk anymore»

Det var den russiske diplomaten Aleksandr Stekolshchikov som møtte den spionsiktede nordmannen lørdag. Nå er russeren utvist fra Norge.

VG kjenner til at den russiske diplomaten, som PST omtaler som etterretningsoffiser, er handelsrepresentanten Aleksandr Stekolshchikov.

Da VG onsdag ringte Stekolshchikov, ville han ikke kommentere.

Så fort VGs journalist presenterte seg, svarte han: «I can’t talk anymore».

Så la han på.

Ambassaden opplyser til VG at de ikke ønsker å kommentere.

Utenriksdepartementet opplyste onsdag at de har orientert Russlands ambassadør om at en medarbeider ved ambassaden er uønsket som diplomat.

Den russiske mannen blir nå bedt om å forlate landet – senest innen utgangen av denne uken.

– Det er fordi han har utført handlinger som ikke er forenlig med hans rolle og status som diplomat, sier pressetalsperson Siri Svendsen i UD til VG.

Se video av møtet på restauranten:

«Ikke ubetydelig sum»

Lørdag pågrep PST en norsk statsborger i 50-årene på pizzarestauranten Villa Paradiso på Lilleborg Torg i Oslo, mens han møtte en angivelig russisk etterretningsoffiser.

Ifølge fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett skal den spionsiktede nordmann gjennom sitt arbeid ha hatt tilgang til sensitiv informasjon som anses som «hemmelig».

Mannen har i avhør forklart at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen. Han har derimot ikke erkjent at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser. Han nekter derfor straffskyld.

Retten mente det var sannsynlig at mannen forsto hvem han møtte og at han har delt skjermingsverdig informasjon. Dette på bakgrunn av at den skjulte møtevirksomheten over tid, måten de har kommunisert på og at han har mottatt ikke ubetydelige kontantbeløp i vederlag.

– Jeg kan på det nåværende tidspunkt ikke gjengi detaljer fra siktedes forklaring, men finner det riktig å bemerke at hans forklaring av de omtalte tema er meget mer nyansert enn det som fremkommer av tingrettens kjennelse, skrev den spionsiktedes forsvarer Marianne Darre-Næss i en SMS til VG.

DIPLOMATEN: Bildet viser Aleksandr Stekolshchikov og tre tjenestepersoner fra PST like etter pågripelsen av nordmannen lørdag. Foto: VG-tipser

Bevisjakt

VG skrev tidligere onsdag om møtet mellom den spionsiktede mannen og den angivelige russiske etterretningsoffiseren.

Ifølge et vitne skal det første PST gjorde ha vært å splitte de to.

– Personene fra PST hvisket høyt og ba dem «cooperate». Jeg mener at jeg hørte dem si: «Where did you hide it?», forteller vitnet til VG.

Ifølge VGs opplysninger var PST på jakt etter bevis i russerens veske. Russeren skal ha satt seg til motverge. Eksperter uttalte til VG at ransakingen muligens ikke er lovlig, på grunn av at russeren nøt diplomatisk immunitet.

