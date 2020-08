POLITIKER: Tonje Brenna er fylkesrådsleder i Viken Arbeiderparti. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Bråket i Trøndelag Ap: Tonje Brenna vil ha ny leder

«Så velger Trøndelag Ap en annen leder. Håper jeg. Intenst», skriver fylkesrådsleder i Viken Arbeiderparti Tonje Brenna (32) på Facebook.

Hun nevner ikke Trond Giske ved navn, men de siste dagene har det stormet rundt valgkomiteens innstilling av Giske som lokallagsleder i Trøndelag. Torsdag kveld ble det kjent at innstillingen er vraket.

Det skjedde blant annet etter at Sandra Skillingsås (29) sto frem i Adressa og fortalte om en nachspiel-episode med Giske i 2014.

«Fryktkultur»

Brennas anliggende er først og fremst å uttrykke støtte til alle som nå har turt å fortelle.

Ap-politikeren understreker også overfor alle som spekulerer i hvorfor AUF-ere og andre som nå forteller. ikke har gjort det før:

– I en kultur som den som beskrives, ligger en fryktkultur. Frykt for straff, utfrysing, at makt forsvinner og at du ikke får gjøre det du har aller mest lyst til: bruke engasjementet ditt til å endre verden, skrive Brenna i innlegget.

Brenna ønsker ikke å si noe ut over hva hun skriver på Facebook.

Hun tror mange vil være opptatt av å fordele skyld, men skriver:

– Skylden er det de som har utøvd presset som bærer. Ikke de som ble presset. Som tillitsvalgte må vi aldri glemme det. Aldri legge skam på den som våger å fortelle, men tvert imot være forbilder som oppmuntrer til å sette ord på det som er vanskelig.

Brenna skriver at hvem som var mest mot og når de sa ifra, er ikke viktig.

– Det viktige er at de som turte å fortelle og si ifra, gjorde nettopp det.

Tonje Brenna har bakgrunn fra AUF. Hun ble valgt til generalsekretær i AUF i 2010 og ble i 2012 tidenes yngste politiske rådgiver ved Statsministerens kontor.

I et Facebook-innlegg torsdag denne uken slår Giske blant annet tilbake mot pressedekningen. Innlegget kom etter at Adressa meldte at det har kommet et nytt varsel mot Giske. Ifølge avisen kommer varselet fra en kvinne i Trøndelag og skal gjelde en hendelse i 2014, da hun var 18 år.

TROND GISKE: Her fotografert etter paneldebatten på mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

Gikk av i 2018

Trond Giske gikk av som Arbeiderpartiets nestleder i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Ap konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske selv har beklaget at han har opptrådt på en måte som enkelte har opplevd som upassende og ubehagelige. Han har sagt at han ikke har vært tilstrekkelig bevisst på sin rolle og oppførsel. Men han har avvist anklagene om seksuell trakassering og karakterisert enkelte av varslene som grunnløse og falske.

