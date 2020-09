SØKER: Politiet søkte søndag kveld i området rundt Bredtvetveien. Foto: Hanna Hjardar

Politiet snur: – Ikke funnet noe som tyder på skuddskader

GRORUDDALEN (VG) Politiet fikk søndag kveld melding om at en mann var skutt og skadet på åpen gate i Oslo. – Undersøkelser viser at skadeomfanget antas å være fra en kniv, sier politiet.

Klokken 23.16 skrev politiet på Twitter at en mann var skutt og skadet på åpen gate i Oslo. Det meldte også VG. Klokken 02.13 kom kontrameldingen.

– Det er ikke funnet noe som tyder på skuddskader hos fornærmede. Skadeomfanget antas å være fra en kniv, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.







– Men er det avfyrt skudd?

– Meldingen vi fikk fra AMK var at det var snakk om smell. Hva de smellene stammer fra, vet vi ikke. Det er ikke funnet noe som tyder på at det har vært avfyrt skudd. Også forklaringene til fornærmede tyder på at det er brukt en kniv eller en annen spiss gjenstand. Men det jobbes fortsatt på stedet.

Avhørt på sykehuset

Klokken 23.44 opplyste politiet at mannen i 30-årene var sendt til sykehus for behandling.

Mannen er utenfor livsfare, og skal ikke være alvorlig skadet.

– Han er til behandling på Ullevål sykehus, og er bevisst. Vi har hatt en dialog med fornærmede om hva som skal ha skjedd. Vi jobber ut ifra det han forklarer for å snevre inn hvem som kan ha gjort det her, sier operasjonsleder Engeseth.

Han vil ikke si utdype hva mannen har sagt i avhør.

– Den hypotesen vi jobber ut fra nå er at dette ikke er en tilfeldig hendelse. Vi jobber ut fra at det er en relasjon mellom offer og gjerningsmenn, sier innsatsleder Erik Hestvik til VG like etter kl. 01.

– Vi har litt bredere kunnskap om hva som skal ha skjedd, uten at jeg kan gå i detaljer på skadene til fornærmede, fortsetter Hestvik.

Mann pågrepet

Ettersom politiet først fikk melding om at en person var skutt var stort politioppbud i området. Det ble søkt med både mannskap og hundepatruljer.

Klokken 02.56 opplyser politiet at en person er pågrepet.

– Det jeg kan si er at det er en mann, sier operasjonsleder Engeseth.

Politiet gikk ut og ønsket opplysninger om en sølvgrå stasjonsvogn. Den har de nå kontroll på.

– Den er tauet inn for undersøkelser. Kriminalteknisk jobber også på stedet. Det ble også sagt at det skulle være to eller flere gjerningspersoner, så vi jobber videre med etterretning og etterforskning.

Publisert: 06.09.20 kl. 23:40 Oppdatert: 07.09.20 kl. 03:06

