Mann skutt på åpen gate - søker etter gjerningspersoner

BJERKE (VG) En mann i 30-årene er skutt og skadet på åpen gate i Bredtvetveien i Groruddalen nordøst i Oslo.

– Vi fikk melding inn klokken 23.01 om at en person var skutt. Ut fra det vi sitter med har det skjedd utendørs. Jeg har ikke oversikt over tilstanden, men personen er skadet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Han forteller at det er stort politioppbud i området, og at de søker med både mannskap og hundepatruljer.







– Vi leter etter to minst to personer som skal ha stukket fra stedet. Det er mulig de har stukket av med bil, men det vet vi ikke. Vi søker bredt, avslutter Stokkli.

Klokken 23.44 opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth at mannen i 30-årene er sendt til sykehus for behandling, og at de fortsatt leter etter gjerningspersonene.

– Vi har fått en vag beskrivelse av en bil de kan ha stukket av i. Det er altfor tidlig å si noe om relasjoner eller hendelsesforløpet nå, sier Krohn Engeseth.

Publisert: 06.09.20 kl. 23:40 Oppdatert: 07.09.20 kl. 00:12

