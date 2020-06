Folderøyvatnet er en populær badeplass for familier i Bømlo-området. Foto: Randi Olsen

Kommune i sorg etter at Harald (14) omkom i badeulykke

– Dette er så meningsløst, sier ordfører Sammy Olsen (Sp) i Bømlo kommune.

Det var lørdag klokken 14.30 at Harald Hodne fra Bømlo i Vestland ble erklært død etter en badeulykke.

Navnet hans ble frigitt søndag i samråd med familien.

– Det er en hel kommune som er i sorg over at en sånn ulykke kunne skje. Det er så meningsløst, sier ordfører i Bømlo kommune, Sammy Olsen, til VG.

Hodne var ute og badet med tre andre gutter i tenårene ved Folderøyvatnet i Vestland da han fikk problemer et stykke fra land. De andre guttene mistet ham ut av syne, og gjorde flere forsøk på å lokalisere ham. Det var ifølge politiet dårlig sikt i vannet.

Guttene fikk varslet nødetatene, og dykkere brannvesenet fant ham til slutt under vann.

– Han ble fraktet til land, hvor helsepersonell utførte HLR på gutten, skrev politiet i en pressemelding lørdag.

Olsen forteller at han ikke har fullstendig oversikt over hva som vil skje fremover. Men han regner med skolen vil gjøre det de kan for å ivareta medelevene, som i morgen har første skoledag etter ulykken.

Det bekrefter Christin Klubben, rektor ved Hodnes skole – Bremnes ungdomsskole.

– Vi forbereder en minnestund og kommer til å ivareta elevene våre sammen med skolehelsetjenesten, skriver hun i en SMS søndag.

Ifølge ordfører Olsen følges også guttens nærmeste pårørende opp.

– Familien ivaretas av det kommunale kriseteamet, sier han.

14.06.20

