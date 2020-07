ANTATT ÅSTED: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept her i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog – og fraktet bort i bil. Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG

Lørenskog-saken: Politiets utfordringer

En ukjent motpart. En ukjent skoeier. En ukjent bilfører. Ingen lik. Og to siktede menn på frifot. Her er noen av politiets utfordringer i Lørenskog-saken.

Oppdatert nå nettopp

I løpet av de siste 20 månedene har politiet lagt ned enorme ressurser for å komme til bunns i det store spørsmålet i forsvinningssaken:

Hvem sto bak den alvorlige forbrytelsen mot Anne-Elisabeth Hagen 31. oktober 2018?

Politiet mener ektemannen og milliardæren Tom Hagen (70) har en rolle i saken og har siktet ham for drap eller medvirkning til drap.

I tillegg er en mann i 30-årene, som har en krypto-relasjon til milliardæren, siktet for frihetsberøvelse i saken. Han nekter også straffskyld.

VG kan nå presentere en oversikt over sentrale punkter i Lørenskog-saken som fremstår ubesvart eller som det er knyttet usikkerhet til:

les også Lørenskog-saken: Her er hele trusselbrevet

Mange puslebrikker

Rollefordeling: Hvilken rolle mener politiet at Tom Hagen har? Mener de at han selv har drept kona – eller at han står bak? Og hva med mannen i 30-årene som er utpekt som krypto-ekspert? Det fremstår så langt som om politiet ikke har klare svar på disse spørsmålene, ut fra VGs opplysninger.

Alibi: Tom Hagen hevder han har alibi i tidsrommet på morgenen da politiet mener kona forsvant. Et videoopptak plasserer bilen hans utenfor Futurum mellom klokken 09.10 og 09.15.

Politiet mener fortsatt at det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen var en telefonsamtale med sønnen klokken 09.14.

les også Tom Hagen signerer ikke politiavhør

Tidslinjen: Politiet har forsøkt å kartlegge hvert eneste minutt gjennom forsvinningsdagen. Bevegelser til direkte og indirekte involverte personer, telefonsamtaler, tekstmeldinger, møter, biler og avtaler.

Ifølge VGs opplysninger er det fortsatt brikker i puslespillet som mangler og usikkerhet knyttet til om politiets foreløpige bilde er riktig.

Bil: Klokken 09.05 på forsvinningsdagen ble en bil observert ryggende opp en gangvei på baksiden av huset til ekteparet Hagen. Politiet har også sikret seg overvåkningsvideo av den aktuelle bilen, som står sentralt i etterforskningen.

Politiet har bedt personer som eventuelt kjørte på gangveien denne dagen om å melde seg, men de vet fortsatt ikke om bilen har en rolle i saken, hvem som kjørte den eller hvor mange som var i bilen.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette av hensyn til etterforskningen, sier politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til VG.

Åstedet

Skoen: Den mye omtalte Sprox-skoen i størrelse 45 som har avsatt minst ni avtrykk i Sloraveien 4 står fortsatt uten eier eller bruker. Politiet ønsker ikke å kommentere dette av hensyn til etterforskningen.

Fravær av spor fra andre: Politiet mener ekteparets enebolig på Fjellhamar er et åsted for drap. Krimteknikere har siden forsvinningsdagen brukt utallige timer på å saumfare boligen etter relevante spor. Ifølge VGs opplysninger har ikke teknikerne funnet spor etter andre personer som de ikke kjenner til.

Mangel på øyevitner: Ekteparets enebolig på Fjellhamar ligger innerst i en blindvei, med en gangvei som går forbi tomten. Huset er delvis skjermet for innsyn fra naboer og det skal ikke ha vært noen øyenvitner til den alvorlige forbrytelsen.

SENTRALT: Politiet mener eieren og/eller brukeren av en Sprox-sko i størrelse 45 kan knyttes til drapet på Anne-Elisabeth Hagen. Krimteknikere har funnet ni avtrykk fra en slik sko ved det sentrale åstedet. Foto: TORE KRISTIANSEN

Mangler lik

Lik: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i eneboligen i Sloraveien 4 i Lørenskog og at hun ble fraktet bort, men de står fortsatt uten lik i saken.

– Det å finne et lik kan være helt avgjørende for å få løst saken. Da kan man finne dødsårsak, kanskje dødstidspunkt og biologiske spor som kan identifisere gjerningspersoner, sier Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat, Gard A. Lier, til VG.

– Men hvis politiet ikke finner et lik, så vil bevisene i saken baseres på andre opplysninger og spor og gjør det straks mer usikkert. Politiet vet hvor viktig det er for saken å finne Anne-Elisabeth.

les også Den siste telefonsamtalen: Anne-Elisabeth ringte til sønnen

Viktig oppgave

Politiadvokat Haris Hrenovica sier til VG at det alltid er viktig å finne den som er borte, og det gjelder også i denne saken.

– Søk etter Anne-Elisabeth Hagen er et prioritert etterforskningsskritt, både av hensyn til etterforskningen, men ikke minst av hensyn til de etterlatte. Av hensyn til etterforskningen og faren for bevisforspillelse, ønsker vi ikke å være konkrete rundt verken tid, sted eller metoder for søk, sier han.

Advokat Svein Holden er forsvarer for drapssiktede Tom Hagen.

– Hovedutfordringen er naturligvis å finne Anne-Elisabeth Hagen, sier han, som ikke har noen ytterligere kommentarer til saken.

les også Biler beslaglagt i Lørenskog-saken: «Vær stille» risset i lakken

Trusselbrevet

Trusselbrevet: På en stol i gangen fant Tom Hagen trusselbrevet på fem sider med krav om løsepenger, om han ønsket kona tilbake i live. Brevet er skrevet på gebrokkent norsk og med store bokstaver – og har vært gjenstand for grundige undersøkelser.

Politiet vet fortsatt ikke hvem som har skrevet brevet eller lagt det igjen. De jakter også informasjon om hvor papiret er kjøpt og hvilken printer som har skrevet det ut.

Påstått motpart: Politiet mener den påståtte motparten også har en rolle opp mot trusselbrevet, blant annet på grunn av en spesiell signatur som er kommet frem i kommunikasjonen med familien. Men hvem som sitter i den andre enden er fortsatt ukjent.

SIKTET: Politiet mener Tom Hagen har en rolle i drapssaken og at det mye omtalte trusselbrevet er konstruert – for å villede etterforskningen. Foto: Tore Kristiansen

Politiets initialfase: Politiet mener at kompleksiteten i Lørenskog-saken har vært en stor utfordring hele veien siden starten på etterforskningen.

På grunn av grove trusler mot Tom Hagen og familien måtte politiet etterforske saken i hemmelighet de første månedene, noe som gjorde det krevende å gjennomføre en rekke etterforskningsskritt som normalt. Kan viktige spor ha gått tapt?

Det har også vært uenighet internt i politiet om man burde etterforsket saken som et fingert drap helt fra begynnelsen, istedenfor å bore seg ned i kidnappingssporet i flere måneder.

– Hva mener politiet er deres største utfordringer i Lørenskog-saken per dags dato?

– Helt fra starten har kompleksiteten i saken vært en av de største utfordringene, og det er det fremdeles. Det er alltid også en utfordring å etterforske en sak hvor man ikke finner den som er borte. Utover dette ønsker vi ikke å dele våre vurderinger, sier politiadvokaten.

Publisert: 07.07.20 kl. 06:13 Oppdatert: 07.07.20 kl. 06:26

Mer om Drap Krim

Fra andre aviser