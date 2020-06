Foto: Vidar Myklebust/Romsdals Budstikke

Gutt (6) døde etter drukningsulykke i Molde

En seks år gammel gutt døde etter badeulykke i Molde i forrige uke.

For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser politiet i en pressemelding.

Ulykken skjedde i forbindelse med bading på den populære badeplassen Retiro like utenfor Molde sentrum lørdag 31. mai.







Fredag døde gutten på Rikshospitalet i Oslo.

«Det er ingen opplysninger som tyder på noe annet enn at dette er en ulykke. En del av undersøkelsene politiet gjør er å se på om det for eksempel er forhold ved området som kan endres på, for å forebygge at slike hendelser skal skje», står det i politiets pressemelding.

Seksåringen hadde vært savnet i om lag 15 minutter og badegjester hadde søkt etter ham, før nødetatene ble varslet ved 14.30-tiden forrige lørdag.

Dykkere fant gutten på to-tre meters dyp etter noen minutters søk i sjøen. Funnstedet skal ha vært noen meter fra strandlinjen.

– Han ble dratt opp på land, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp, opplyste operasjonsleder Arild Reite på ulykkesdagen.

Gutten ble først fløyet til St. Olavs hospital med luftambulanse, før han den påfølgende natten ble overført til Rikshospitalet.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 13.06.20 kl. 21:38

Fra andre aviser