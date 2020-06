KRITISK: Aps helsepolitiske talsperson mener regjeringens reiseråd er for uforutsigbare til at nordmenn skal kunne planlegge sommerferien. Foto: Kristian Helgesen

Ut mot regjeringens reiseråd: – Familier overlatt med stor risiko

Regjeringens oppdaterte reiseråd gjør ferien unødvendig uforutsigbar for norske familier, mener Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol. Også reiselivsnæringen er kritisk.

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og selv om det fra mandag av er åpnet for reiser til Finland, Island og Danmark, Færøyene og Grønland er usikkerheten fortsatt stor for mange nordmenn.

Parallelt med gjenåpningen har regjeringen nemlig presisert flere ganger at situasjonen når som helst kan endre seg, og at rådene følgelig kan bli endret raskt.

Noen vil kanskje også vente å se på om det ikke etter hvert blir mulig å legge ferien til andre land med lavt smittetrykk, som Kroatia, Kypros eller Hellas. Men om og når det skjer, er det ingen som vet.

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkhol, mener rådene gir unødvendig lite forutsigbarhet for nordmenn flest.

– Nå har regjeringen sagt at du kan reise, men det er nærmest på eget ansvar siden de tar forbehold om at det kan komme smittetopper som gjør at rådene blir trukket tilbake. Da er norske familier overlatt med stor risiko hvis de planlegger utenlandsferie, sier hun til VG.

– Hvis rådene endres underveis, slik at man risikerer å ikke kunne møte til jobb fordi man må i karantene når man kommer hjem, svekker man tilliten til helsemyndighetene i en tid der den begynner å forvitre.

Kjerkol mener man bør vurdere ett felles råd for fellesferien.

– Nå er det er sånn at ting kan endre seg hver 14. dag, men regjeringen bør huske på at det koster norske familier mye å reise på ferie, og at det krever mye planlegging, sier Kjerkol.

Lammede reiselivsselskaper

Mens usikkerheten er stor blant norske turister, er den tilsvarende stor for den norske reiselivsnæringen.

Bransjen sysselsetter over 170.000 mennesker, men må nå i stor grad klare seg uten inntektene fra de utenlandske turistene de er dypt avhengige av om sommeren.

– Vi er utrolig skuffet over at regjeringen ikke har åpnet for flere land. For oss virker det veldig ulogisk at man skal ha en veldig geografisk tilnærming til gjenåpning av grensene. De landene som er nærmest oss på kartet er ikke nødvendigvis de som har lavest smitte, sier leder Astrid Bergmål i Virke reiseliv til VG.

Hun mener regjeringen burde åpnet for flere populære turistland som lavt smittetrykk, og ikke minst åpnet Norge for tyske turister, som ifølge Bergmål legger fra seg over to milliarder kroner i Norge i løpet av et vanlig år.

– Det er klart at når tyskerne kan reise til alle EU-land i Schengen bortsett fra Norge, sitter de ikke og venter på å se om det er mulig å bestille reise hit. Når de ikke vet om de får komme til Norge i sommer, tør de ikke å gjøre bookinger og satse på at det går bra, sier Bergmål.

Regjeringen har varslet at de vil gi ny beskjed om reiser til og fra andre EU-land enn hva det nå er åpnet for innen 20. juli. Men når den beskjeden kommer, og hva beskjeden blir, er usikkert.

– Det så mørkt ut tidligere i år, men det ser ikke noe bedre ut nå, sier Bergmål.

Hotellnæringen lider

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv etterlyser også mer konkrete og forutsigbare signaler fra regjeringen.

I kjølvannet av regjeringens pressekonferanse fredag sendte de ut en pressemelding der de slo fast at arbeidsplasser i hotellbransjen kan forsvinne, og at tiden er i ferd med å renne ut for næringen.

Organisasjonen etterlyser blant annet at man gjør som Danmark og åpner for konferanser med inntil 500 gjester, eller i det minste gir et signal om når dette skjer.

– Bedriftene tør ikke å booke før man vet det er åpnet. Det oppleves veldig bittert å risikere å miste hele høstsesongen fordi man ikke vet når man åpner opp. Det kan hende det åpnes for slike konferanser allerede fra høsten. Regjeringen burde være tydeligere hva de har til hensikt å gjøre, sier Krohn Devold.

– De viser en skuffende mangel på innsikt i hvordan bransjen virker, fortsetter hun.

Ifølge organisasjonen utgjør møte- og konferansevirksomhet om lag 40 prosent av alle hotellovernattinger i Norge.

Ingen konkret dato

– Større arrangement som samler mange mennesker er en av de største farene for økt smittespredning. Nå har vi nettopp økt antall deltakere på arrangementer til 200, og vi vil følge nøye med på hvordan dette påvirker smittesituasjonen, sier helseminister Bent Høie (H).

Høie sier at de derfor ikke kan fastsette en dato for når de vurderer å øke over 200 og opp til 500. Han presiserer samtidig at en i Norge ikke vil gå over 500 før tidligst 1. september.

Dersom man velger å reise på ferie til eksempelvis Danmark, forklarer helseministeren at man må ta høyde for at situasjonen kan endre seg.

– Om det endrer seg slik at regionen ikke lenger tilfredsstiller kriteriene, vil rådet være å reise hjem. Da vil man i utgangspunktet måtte i 10 dagers innreisekarantene etter ankomst til Norge.

Utenriksdepartementet skriver mandag i en epost til VG at reiserådene vurderes kontinuerlig. De skriver at det er smittesituasjonen, reiserestriksjoner og utsikter til gjensidig åpning som avgjør endringer i norske reiseråd.

