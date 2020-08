AKER SYKEHUS: Ansatte ved OUS blir bedt om å holde seg i Norge. Aker sykehus på bildet. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

OUS ber sine ansatte om å ikke reise utenlands

Oslo universitetssykehus (OUS) har onsdag endret reglene for reiser utenfor Norge.

Oslo universitetssykehus har onsdag sendt en melding der de ber sine ansatte om å ikke reise utenfor Norge. Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Ivar Greiner til VG.

– Med utlandet mener vi alle land som ikke er Norge. Turer med ferger som går til utlandet defineres som utland, selv om man ikke går i land, skriver sykehuset på sine nettsider.

OUS skriver at de følger covid-19-forskriften, men at sykehuset har strengere regler enn FHI, skriver sykehuset på sine nettsider.

FHI anbefaler at ansatte i helsetjenesen med nærkontakt med pasienter, som i løpet av de siste ti dagene har vært i «grønne» regioner og land utenfor Norge, bør informere arbeidsgiveren før de skal på jobb.

«Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger», skriver instituttet.

Felles anbefalinger

27. juli kom Helse- og omsorgsdepartementet med en ny anbefaling for helsepersonell og ansatte i de fire helseregionene.

Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år, dette har de fire helseregionene sluttet seg til.

OUS går nå altså lenger ved å be sine ansatte om ikke å reise utenfor Norge.

Meldingen kommer etter flere «grønne» land de siste ukene har hatt en størresmitteøkning. Både Spania og Belgia er blitt «røde» og flere land ligger i faresonen for å få gjeninnført karantenekrav.

Men også i Norge er smittetrenden stigende. Utbruddene i blant annet Moss og på Hurtigruten har vippet Norge fra en flat smittetrend over til en som er stigende.

Publisert: 05.08.20 kl. 21:01

