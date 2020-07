BLE VARSLET: Fire ansatte om bord hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» er fredag bekreftet smittet med covid-19 og innlagt på sykehus. Hurtigruten ble informert om smitte onsdag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix

Hurtigruten ble varslet om passasjer med smitte etter forrige tur – mente det ikke var grunn til bekymring

En passasjer ble onsdag bekreftet smittet etter reise på MS «Roald Amundsen» forrige uke. Kommuneoverlegen i Vesterålen sier de informerte Hurtigruten samme dag.

Det bekrefter kommuneoverlegen i Hadsel i Vesterålen, Ingebjørn Bleidvin.

– På onsdag fikk vi inn en positiv pasient, som hadde vært på Hurtigruten.

– Hva gjorde dere da?

– Da gjorde vi en ordinær smittesporing, satte pasienten i isolasjon og nærkontakter i karantene. Ettersom pasienten i mesteparten av inkubasjonstiden hadde oppholdt seg på MS «Roald Amundsen», kontaktet vi Hurtigruten og FHI, sier kommuneoverlegen og legger til:

– Hurtigruten fikk beskjed om smitten på onsdag.

Fredag ble det bekreftet at fire ansatte om bord hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» har testet positivt for covid-19 og er innlagt på sykehus. Alle passasjerer og besetningen må i karantene.

Samme dag melder Hurtigruten at de jobber med å kontakte de som seilte med skipet mellom 17. og 24. juli, noe den positive pasienten i Vesterålen gjorde.

I tillegg til å informere Hurtigruten om tilfellet, sendte Vesterålen kommunen ut en pressemelding onsdag om at det var et smittetilfelle i kommunen, og at personen hadde blitt «smittet på innlandsreise».

Likevel sier Hurtigruten fredag kveld at de ikke hadde noen mistanke om coronasmitte om bord på MS «Roald Amundsen» før passasjerene ble sluppet av.

Kommuneoverlegen sier derimot at deres anbefaling til Hurtigruten var å varsle alle passasjerene onsdag, samme dag.

– Vi har imidlertid ikke hjemmel til å pålegge dem noen tiltak, og la til grunn at de fulgte det opp etter egne retningslinjer.

Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlegen i Vesterålen, sier de tydelig informerte Hurtigruten om coronasmittet passasjer. Foto: Heidi T. Ryste

Det skal ha vært to turer med skipet denne sommeren. Den ene var ferdig forrige fredag, og den andre i dag. Den smittede pasienten i Vesterålen var med på den første turen, fra 17-24 juli.

Personen fikk symptomer på søndag, to dager etter at turen var ferdig. Ifølge kommuneoverlege Bleidvin er det en teoretisk mulighet for at han ble smittet rett før eller rett etter turen, men høyst teoretisk. Inkubasjonstiden er mellom en og 14 dager, så det er naturlig å ta høyde for at smitten skjedde den uka passasjeren var ombord, mener Bleidvin.

– Derfor opplyste vi Hurtigruten om at vi har en pasient som har vært ombord, som nå har testet positivt.

Denne uken var det altså en ny tur med skipet.

– Dette formidlet vi tydelig, til flere personer i Hurtigruten, og til FHI.

Til VG forteller kommuneoverlegen at de kontaktet minst fire personer i Hurtigruten og informerte om smitten.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege bekrefter til VG at de ble kontaktet på onsdag.

– Vi ble kontaktet onsdag med informasjon om en gjest som hadde testet positivt flere dager etter at vedkommende forlot skipet i Tromsø, skriver kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i en epost.

– I tiden etterpå jobbet aktivt med smittesporing sammen med kommunelegen, smittevernmyndigheter, helsepersonell og eksperter på smittevern både på land og om bord på skipet.

Ege skriver at ingen andre gjester eller mannskap på de to seilingene hadde rapportert om symptomer eller sykdom. Andre i gjestens reisefølge har også testet negativt etter at de de kom hjem fra turen med Hurtigruten.

– Derfor ble det opprinnelig konkludert med at det var mest sannsynlig at gjesten ikke ble smittet om bord. Med den nye informasjonen som har kommet i dag, har vi nå valgt å kontakte alle gjestene på de to siste seilingene.

– Sammen med myndighetene jobber vi nå aktivt med å kontakte gjestene på de to siste turene med MS «Roald Amundsen», og bidra til smittesporingen på alle tenkelige måter. Vi har også satt opp egne numre gjestene kan kontakte oss på. Vi jobber så raskt og effektivt vi klarer, og skal gjøre alt vi kan for å følge opp både gjester og våre ansatte så godt som mulig.

