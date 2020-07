Frankrike er farlig nærme rødt smittekrav

Ferske tall fra det europeiske smittevernbyrået viser at Frankrike kryper stadig nærmere FHIs smittekrav - og kan risikere å bli farget «rødt» om dette fortsetter.

Oppdatert nå nettopp

Nå ligger Frankrike på 19 - kravet er landet må ha færre en 20 tilfeller totalt per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

VGs tallspesial viser at Frankrike har en klart stigende smittetrend.

Hvis landet går over 20, vil ikke landet automatisk bli farget «rødt», imidlertid.

For Belgia ventet FHI en drøy uke etter at landet gikk over - for å se om trenden holdt seg - før de farget landet «rødt».

Det «grønne» landet Tsjekkia har ligget over FHIs smittekrav hele uken og ligger nå på 25,6, ifølge ECDC.

Torsdag ble Belgia farget «rødt». Neste planlagte oppdatering av reiserådene er fredag i neste uke.

I løpet av august skal regjeringen vurdere om det blir aktuelt å åpne for reiser utenfor Europa.

Publisert: 31.07.20 kl. 12:22 Oppdatert: 31.07.20 kl. 12:43

Mer om Coronaviruset Frankrike

Fra andre aviser